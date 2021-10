Carnevale di Viareggio, sold out la sfilata di chiusura, oggi la proclamazione dei vincitori

E’ tutto pronto per la sfilata di chiusura del Carnevale di Viareggio, in programma quest’oggi nella nota località balneare toscana. I biglietti, ha fatto sapere la Fondazione che gestisce l’evento, non sono più in vendita da giorni. Un sold out che è stato facile raggiungere, dato il tetto alle presenze imposto dalle restrizioni anti-Covid. Solo 500 persone potranno assistere, da posti a sedere preassegnati, alla proclamazione dei vincitori, sia dei carri allegorici sia delle mascherate. E per evitare assembramenti gli organizzatori sono stati costretti ad annullare lo spettacolo di fuochi di artificio che ogni anno si tiene al termine del Carnevale di Viareggio. Un' edizione davvero speciale nel 2021. Per la prima volta in quasi 150 anni di storia i Corsi mascherati si sono svolti in un arco temporale più lungo, vale a dire tra la fine dell’estate (a cominciare dal 18 settembre) e l’inizio dell’autunno, con la sfilata finale programmata, appunto, per il 9 ottobre. La grande partecipazione di pubblico, nonostante le norme di sicurezza previste dalla pandemia, conferma che il Carevale di Viareggio resta uno spettacolo unico, in grado di affascinare tutto il mondo, poiché fonda le sue basi nella storia della città, con la prima edizione datata 1873. E tutto parte dalla cartapesta, un’arte tradizionale di Viareggio e del suo Carnevale. Una magica alchimia che con acqua, carta e farina dà vita a maschere divertenti e coloratissime.





Dove lavorano gli "artigiani" del Carnevale

I laboratori dei carri allegorici si trovano nella Cittadella di Viareggio, inaugurata il 15 dicembre 2001. Si tratta del più grande ed importante centro tematico italiano dedicato alle maschere. Non esistono, per dimensioni, spazi, servizi, altri grandi poli incentrati sul Carnevale. Qui sono concentrati i laboratori per i costruttori, gli hangar in cui vengono costruiti e conservati i giganteschi carri, due Musei, un Centro documentario storico.





Viareggio già pensa al Carnevale del prossimo anno

E’ stata già programmata la presentazione dei bozzetti dei carri allegorici e delle mascherate che sfileranno nel 2022. Il tutto è avvolto dal massimo riserbo per non svelare prima del tempo ciò che accadrà il prossimo anno. L’appuntamento con “La notte dei bozzetti” è fissato per la notte di Halloween, vale a dire domenica 31 ottobre.