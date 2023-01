Caro 2023, raffica di aumenti, il Codacons parla di una stangata da 2.435 euro a famiglia

Portafogli sempre più vuoti, le previsioni per quest’anno non lasciano presagire nulla di buono. Secondo il Codacons nel 2023 gli italiani rischiano di andare incontro a vera e propria stangata che ammonterà a circa 2.435 euro a famiglia. Il motivo va ricercato nei rincari di prezzi e tariffe. Attenzione, questa cifra non tiene conto dei possibili aumenti delle bollette di luce e gas, che dipenderanno sia dall’andamento del mercato di riferimento sia dalle misure che verranno prese a livello politico. Secondo il Codacons i listini dei prodotti alimentari rimarranno su livelli elevati e subiranno un’impennata tante voci di spesa, dalle assicurazioni ai servizi telefonici. Anche le rate dei mutui sono destinate a subire nuovi rialzi. Chi ne ha acceso uno a tasso variabile deve mettere in conto una maggiore spesa per le rate pari a 1.260 euro. Ad aggravare la stangata i rincari dei pedaggi e dei carburanti.





Impennata dei prezzi dei carburanti

Il costo di benzina e gasolio è salito di circa 20 centesimi al litro rispetto al 30 dicembre. Staffetta quotidiana spiega che è effetto del rialzo dei listini di fine 2022 e dell'aumento delle accise su benzina, gasolio e Gpl, tornate al livello normale del 21 marzo 2022. La benzina self service sale in media a 1,732 euro per litro, diesel a 1,794, Gpl a 0,780.





Allarme di Assoutenti, cresce il costo dei biglietti dei mezzi pubblici

A Napoli il biglietto del bus è già salito da 1 euro a 1,20 euro. A Milano il biglietto costa 2,20 euro, con un aumento di 20 centesimi. A Parma il costo del biglietto per una corsa semplice passa da 1,50 euro a 1,60 euro, a Ferrara da 1,30 a 1,50 euro. A Foggia dal prossimo marzo il biglietto semplice costerà 1 euro, vale a dire dieci centesimi in più. A Roma da agosto il prezzo del biglietto crescerà del 33%, passando da 1 euro e mezzo a 2 euro. "Sui trasporti gli italiani andranno incontro ad una vera e propria stangata nel corso del 2023. La cosa peggiore è che si tratta di rincari del tutto ingiusti, con i consumatori chiamati a pagare il conto della crisi economica in atto. La scelta del Governo Meloni di non prorogare il taglio delle accise è sbagliata, perché gli aumenti dei listini alla pompa produrrano rincari a cascata per beni e servizi in tutti i settori", ha dichiarato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.