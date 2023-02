Carolina Kostner protagonista dello spettacolo “Cinema on ice”, il grande evento al Palavela di Torino

Per questo evento in programma sabato 25 febbraio al Palavela, sono stati selezionati alcuni brani dalle colonne sonore di film memorabili come quelle dai capolavori del Maestro Ennio Morricone, “C’era una volta in America”, “Mission” e “Giù la testa” , ad ltre pellicole che hanno fatto la storia del cinema: “ Star Wars”, “Titanic” e “Il Gladiatore” , tanto per citarne alcuni. Insomma, sarà uno spettacolo, anzi un format, come lo definiscono gli organizzatori della produzione artistica di Opera on Ice, una contaminazione tra cinema arte, ma anche sport, arte e musica, unica al mondo e che vedrà tra i protagonisti sul ghiaccio Carolina Kostner indosseranno abiti realizzati per atleti ma che ricalcano quelli che si sono visti indossati sul grande schermo dai protagonisti delle pellicole in questione. Un vero e proprio lavoro certosino e di pazienza che fino alle prove finali, prima dello spettacolo viene portato avanti da decine di persone che lavorano dietro le quinte senza risparmiarsi.

CAROLINA KOSTNER

Star dello spettacolo è Carolina Kostner che abbiamo avuto modo di avvicinare prima della prova generale e che ci trasmette tutta la sua emozione per l'attesa di entrare in pista (e in scena) per "Cinema on ice". "Gare o spettacolo, come in questo caso, nulla cambia", ci racconta. "Sicuramente anche durante tutta la mia carriera ho sempre dato una certa enfasi al trasmettere emozioni. Il pattinaggio artistico è questo" dice ancora, "è l'unione tra il raccontare una storia tramite i movimenti, rappresentare la musica, trasmettere emozioni e il gesto tecnico e acrobatico". Aggiungendo che "poterlo fare in questo modo durante lo spettacolo, è dare più enfasi all'artisticità. "Raccontare queste bellissime colonne sonore, per me è un piacere perché mi concentro solo su quello che per me rappresenta il vero pattinaggio artistico". Carolina Kostner si aspetta molto da questo show: "Forse sono di parte in questo spettacolo e ogni volta che posso mettere i pattini per una rappresentazione come questa è una gioia, è come se fosse il primo giorno. È come la piccola bambina che può mettere i pattini e il tutù e danzare libera" Con una promessa: "Mi auguro tantissimo che dietro a tutto l'impegno di tutte queste persone che lavorano per questo spettacolo, che possa esserci tantissima gente per trascorrere una bellissima serata". Sulla voglia di tornare al suo primo amore, le gare, Carolina Kostner ci dice che "sì, sicuramente ci sono giorni in cui gli manca la metodicità della giornata, scandita dagli allenamenti o dalle gare". "Il pattinaggio per me è molto di più della competizione, dei risultati, dei trionfi, delle medaglie, è molto di più. È emozione ed è grande amore per questa disciplina, perché per me non c'è un prima e un dopo, c'è solo un durante". E il durante è questo spettacolo.