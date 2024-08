Caso Venditti, parla il papà della disabile insultata: "Accettiamo le sue scuse, ma avrebbe potuto rimediare subito" Photo Credit: agenziafotogramma.it

Ecco le dichiarazioni di Ruggiero Vino, il padre di Cinzia, la 50enne offesa dal cantautore durante un concerto a Barletta

"Per noi la questione è chiusa. Venditti si è scusato e noi abbiamo accettato le scuse. Conta che abbia ammesso il suo errore e siamo stati contenti della sua telefonata". Così, al Corriere del Mezzogiorno, Ruggiero Vino, il padre di Cinzia, la donna disabile di 50 anni insultata due sere fa dal cantautore romano. La telefonata di scuse, doverosa, è arrivata nel primo pomeriggio di ieri. In quelle stesse ore Antonello Venditti, evidentemente resosi conto di aver commesso uno sgradevole errore, ha fatto ammenda anche pubblicamente, postando un video su Facebook. Cosa aveva detto Venditti "Vieni qua se c’hai il coraggio, str.. di m..", aveva detto al microfono il cantante di Notte prima degli esami e di tantissimi altri successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Venditti aveva malamente imitato i suoni indistinti e gutturali emessi dalla donna. Poco dopo, quando un suo assistente gli aveva fatto notare che si trattava della voce di una donna disabile, aveva peggiorato la situazione: "Non esistono “ragazzi speciali”, l’educazione è una cosa". Parole che avevano provocato lo sdegno del pubblico presente a Barletta, in Puglia. Il papà di Cinzia Il signor Ruggiero Vino ha aggiunto: "Non ci aspettavamo nulla di ciò che è successo, soprattutto da un uomo di spettacolo. Siamo rimasti senza parole, ma siamo stati confortati dalle altre persone che ci hanno dato coraggio e si sono complimentati con noi per il garbo con il quale abbiamo affrontato questa esperienza". Insomma, caso chiuso, ma con un'osservazione finale del papà di Cinzia rivolta al comportamento di Venditti: "Avrebbe potuto rimediare subito, scusandosi dal palco, magari semplicemente dedicando una canzone. Ma per noi va bene così".

