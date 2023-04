Catturata in Trentino l'orsa JJ4, aggredì e uccise il runner ventiseienne Andrea Papi

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

LE PAROLE DI FUGATTI

Questa mattina il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti ha tenuto una conferenza stampa per svelare i dettagli della cattura e per commentare gli eventi. Queste le parole di Fugatti: “Avremmo voluto dare questa notizia nel 2020, quando la Provincia emise due ordinanze per abbattimento e cattura dell'orsa, ma non l'abbiamo potuto fare. Oggi quindi c'è soddisfazione ma amarezza e tristezza per quanto accaduto. Questo non può non contare nelle emozioni dei trentini”. Fugatti ha anche risposto a chi gli chiedeva cosa ne sarà dell’orsa catturata: “Avremmo voluto abbatterla durante la cattura. JJ4 è al Casteller e abbiamo consegnato al Tar la documentazione richiesta. L'auspicio è che il Tar possa anticipare la decisione rispetto all'11 maggio. In caso di giudizio positivo procederemo all'abbattimento”. Quanto accaduto in queste settimane ha acceso uno scontro con le associazioni di animalisti. Il presidente della Provincia di Trento Fugatti ha affermato: “Abbiamo 70 orsi in eccesso, di orsi ne abbiamo, per chi vuole ospitare esemplari come la Lav, attendiamo proposte. Ora per noi il problema non è più Jj4, ma la convivenza uomo-animale. Chi vuole bene al progetto non pensi a quest'orsa, ma ci aiuti a trasferire gli esemplari in sovrannumero”.