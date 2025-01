Cecilia Sala è tornata. L'abbraccio con la famiglia e delle istituzioni. Meloni, "Sei stata forte"

“Ciao, sono tornata”. Poche parole, inviate in un messaggio vocale ai colleghi di Chora Media. Sono le prime, di Cecilia Sala, liberata questa mattina e tornata in Italia dopo tre settimane di detenzione in Iran. Il volo di Stato, partito da Teheran, è atterrato alle 16.10.





LE PRIME IMMAGINI

Il primo ad abbracciare la reporter sulla pista di Ciampino è stato il compagno, Daniele Raineri. "ha spiegato. Sempre lui, che lavora al, ha pubblicato la prima immagine del rientro di Sala, accolta da un applauso nella sala dell'aeroporto. Sorridente, i capelli legati, gli occhiali appesi al colletto della maglia, lo sguardo rivolto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La giornalista ha ringraziato la premier, che l'ha rassicurata. "ha detto Meloni, come si sente in un video diffuso da Palazzo Chigi.. Accanto a loro anche il Ministro degli esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.





"FINALMENTE UNA PARENTESI CHIUSA"

A Ciampino anche i Carabinieri del Ros. In serata ascolteranno Cecilia Sala, per ricostruire le sue ultime settimane in Iran. Poi per la giornalista, finalmente, il rientro a casa.

Ad attendere Sala anche i genitori, papà Renato e mamma Elisabetta.” ha detto la reporter al padre. La madre invece ha raccontato di una telefonata intercorsa con la figlia questa mattina, dopo la notizia della sua liberazione. Oggi ha potuto riabbracciarla.