Cesano Maderno, aggredito con una mazza da baseball nel box auto. Fermato un sedicenne

L'agguato martedì sera a Cesano Maderno, in Brianza. È qui, nel garage della palazzina in cui abita, che un uomo di 60 anni è stato aggredito a colpi di mazza da baseball. A dare l'allarme sono stati dei vicini di casa, che hanno visto l'uomo a terra, l'arma abbandonata e nessuna traccia dell'aggressore. Immediate la corsa in ospedale e l'avvio delle indagini. Gli inquirenti hanno ascoltato i familiari dell'imprenditore, incensurato, e hanno vagliato le immagini delle telecamere della zona. Nelle scorse ore, il un ragazzo italiano di 16 anni, ora accusato di tentato omicidio. Nell'appartamento in cui vive - non lontano dal box teatro dell'aggressione - sarebbero stati trovati gli abiti che avrebbe indossato proprio quel giorno, ancora sporchi di sangue.





LE INDAGINI

Il giovane è stato portato nel carcere Beccaria di Milano. Nelle prossime ore verrà sentito dalla Procura per i Minori. Non è chiaro quale possa essere il movente dell'aggressione. Secondo i primi riscontri infatti, lui e il sessantenne non si sarebbero mai conosciuti prima. Secondo alcune testimonianze, il ragazzo avrebbe manifestato, in passato, difficoltà psichiche, anche se non sarebbe mai stato preso in cura. Resta grave intanto il 60enne, ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza con profonde ferite alla testa. La prognosi è riservata.