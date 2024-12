Cesare Ragazzi, è morto a 83 anni l'imprenditore che inventò il trapianto di capelli non invasivo

Era diventato famoso tra gli anni Settanta e Ottanta per il suo metodo per risolvere le calvizie, un trapianto non invasivo di capelli veri provenienti da donatori, e che venivano applicati direttamente sul cuoio capelluto. Una carriera lunga quarant'anni quella di Cesare Ragazzi, morto ieri sera, nella sua casa di Bologna, a 83 anni, per un malore improvviso. Una figura diventata popolare anche grazie alla televisione, con numerosi spot, iconici ancora oggi.





GLI SPOT IN TV

" esordiva. Una frase semplice, diventata un vero e proprio tormentone.diceva rivolgendosi allo spettatore, facendo sfoggio della sua fluente chioma scura, messa alla prova anche con il bagno in mare. Un'immagine fortissima, rimasta nell'immaginario collettivo, tanto che molte trasmissioni scelsero di invitarlo ospite, tra cui





UN PICCOLO IMPERO

Il metodo di Ragazzi rappresentò una vera e propria rivoluzione nel settore capelli, oltre che nella vita di migliaia di persone che vivevano male il rapporto con la propria immagine. Ma "tdiceva Ragazzi in una delle sue pubblicità. E così è stato anche nella sua vita. Partito da un piccolo laboratorio di Bazzano, nel bolognese, dove era nato nel 1941, riuscì ad aprire più di ottanta centri in tutta Italia, altri otto all'estero. Un'avventura imprenditoriale strabiliante, la sua, ma che ha vissuto anche periodi duri. E si è conclusa definitivamente nel 2009, quando fu dichiarato il fallimento della società.





L'ULTIMO SALUTO LUNEDì

Ragazzi lascia la moglie Marta e i 3 figli, Nicola, Simona e Alessia. I funerali, spiega la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, sarà lunedì alle 10 nella chiesa di Santo Stefano a Bazzano, preceduto dalla camera ardente alla casa funeraria Parini.