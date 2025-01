Champions ed Europa League: ecco con chi giocheranno Juventus, Milan, Atalanta e Roma nei playoff

Non ci sarà il derby italiano nei playoff di Champions League, ma sarà una sfida a distanza tra Italia ed Olanda.

Le avversarie di Juventus, Milan e Atalanta in Champions League

La Juventus, infatti, nei sorteggi Uefa effettuato oggi a Nyon, ha pescato il Psv Eindhoven (contro cui nella fase campionato ha vinto), mentre il Milan il Feyenoord, attualmente quarto in Eredivisie.

Non è andata male nemmeno all'Atalanta che trova sulla sua strada il Bruges, secondo nel campionato belga.

Le date dei play-off sono già stabilite: si giocheranno l'11-12 febbraio (nella settimana del Festival di Sanremo - non una buona notizia per Carlo Conti e per la Rai che mesi fa avevano spostato le date della manifestazione per evitare la concorrenza delle semifinali di Coppa Italia) le gare di andata e 18-19 febbraio quelle di ritorno.

In caso di qualificazione di Milan e Juventus, agli ottavi l'Inter incontrerà una delle due.

Champions League: tutti i playoff

Ecco la lista completa dei playoff di Champions League:

Brest-Psg,

Monaco-Benfica,

Juventus-Psv,

Feyenoord-Milan,

City-Real Madrid,

Celtic-Bayern Monaco,

Sporting SP-Borussia Dortmund,

Bruges-Atalanta.

Europa League: sorteggio playoff

Nel sorteggio dei playoff di Europa League la Roma di Claudio Ranieri ha pescato il Porto di Martin Anselmi, attualmente secondo con il Benfica nel campionato portoghese.

Un esito non fortunatissimo, visto che l'altra squadra in ballo per i giallorossi era il più abbordabile (sulla carta) Ferencvaros.

L'andata si giocherà il 13 febbraio al Do Dragao e il ritorno all'Olimpico il 20 febbraio.

La Roma è finita nella parte destra del tabellone, la stessa del Fenerbahce dell'ex Mourinho, che i giallorossi potrebbero incrociare soltanto ai quarti.

La Lazio, già qualificata agli ottavi, saprà soltanto il 21 febbraio se potrà giocare proprio contro la Roma in un possibile derby al prossimo turno.

Europa League: tutti i playoff

Ecco la griglia completa dei playoff di Europa League:

Ferencvaros-Viktoria Plzen,

Twente-Bodo Glimt,

Union SG-Ajax,

Az Alkmaar-Galatasaray,

Porto-Roma,

Fenerbahce-Anderlecht,

Paok Salonicco-Fcsb,

Midtjylland-Real Sociedad.