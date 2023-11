Champions, l'Inter vince a Salisburgo ed è già agli ottavi; Napoli fermato sul pareggio dall'Union Berlino

SALISBURGO-INTER 0-1

Qualificata agli ottavi di Champions con due turni di anticipo. Missione compiuta per l’Inter. Che esulta con Lautaro Martinez: il toro argentino, inizialmente in panchina, è entrato e ha segnato. Il successo della squadra di Inzaghi è stato meritato. Alla Red Bull Arena avvio di partita soft, nei primi venti minuti di fatto non succede nulla. Poi l’Inter fa marcare una leggera supremazia. I nerazzurri sprecano due occasioni: prima un colpo di testa di Bastoni che – nonostante sia lasciato piuttosto libero- non inquadra lo specchio della porta; più clamoroso l’errore di Frattesi appena prima dell’intervallo: dopo una fuga di Thuram a sinistra, cross rasoterra per Sanchez che tocca per l’ex centrocampista del Sassuolo, da centro area tiro altissimo. Nel secondo tempo i nerazzurri alzano la pressione e schiacciano l’avversario, concedendo però spazio per qualche ripartenza degli austriaci. A un quarto d’ora dalla fine Inzaghi inserisce Barella e soprattutto Lautaro. L’argentino, alla prima giocata, colpisce la traversa con un bel colpo di testa. Al 40esimo trasforma con freddezza il rigore concesso per una deviazione di mano su tiro di Barella. E in pieno recupero Lautaro sfiora anche il raddoppio. L’Inter ha raggiunto l’obiettivo qualificazione, ora si dovrà giocare il primo posto con la Real Societad che ha battuto ancora il Benfica con un netto 3-1.





NAPOLI-UNION BERLINO 1-1

Eccola lì la classica buccia di banana. Il Napoli partiva nettamente favorito contro una squadra reduce da dodici sconfitte consecutive. Ma l’Union ha tenuto il campo con assoluta dignità: ha sofferto, ma ha resistito senza grandi affanni. E ha ha pure cercato il colpaccio. I partenopei hanno messo quantità ( 18 calci d’angolo) ma poca qualità. Al 23esimo la prima grande occasione per la squadra di garcia: colpo di testa di Natal, palla sul palo. Alla mezzora Napoli in gol con Anguissa, ma il VAR annulla per un fallo in attacco di Di Lorenzo. Vantaggio soltanto rimandato: al 38esimo segna, quasi involontariamente, Matteo Politano: su un cross rasoterra di Mario Rui, la deviazione di un difensore fa impennare la palla che sbatte sul petto di Politano e carambola in rete: gol fortunoso ma vantaggio meritato. Appena prima dell’intervallo Union pericoloso, palo colpito di Juranovic su punizione. In avvio di ripresa Zielinski non sfrutta una buona occasione e sul ribaltamento del fronte pareggiano i tedeschi: al settimo minuto gol di Fofana, pronto a ribadire in rete una respinta corta di Meret. L’Union prende coraggio e per qualche minuto prova addirittura a vincerla. Nel quarto d’ora finale il Napoli riprende a spingere: alto un colpo di testa di Rahmani, centrale un tiro di Kvara. In pieno recupero pericoloso contropiede berlinese, con tiro sul fondo di Tousard; poi girata di Kvara bloccata dal portiere Ronnow. Dopo otto minuti di recupero la partita è finita in pareggio. In prospettiva qualificazione nulla è compromesso, il secondo posto del Napoli pare blindato anche grazie al Real Madrid che ha battuto 3-0 il Braga che è a – 4 dai partenopei.