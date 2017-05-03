Champions, la Juve sbanca il Principato

Champions: la Juve sbanca il Principato

Champions: la Juve sbanca il Principato

Redazione Web

03 maggio 2017, ore 22:25 , agg. alle 23:18

2-0 per i bianconeri nell’andata della semifinale

La finale di Cardiff non è ancora conquistata, ma ora sembra più vicina. I bianconeri hanno sbancato il Principato, 2-0 in casa del Monaco. Decisivo Gonzalo Higuain, che ha esportato in Europa la vena realizzativa del campionato. Doppietta per il Pipita, due assist di Dani Alves, pregevole il primo, di tacco. La Juve ha vinto da squadra matura: ha subito fatto la voce grossa, ha resistito alla fase migliore dei padroni di casa, poi al momento giusto ha piazzato i colpi vincenti. Decisivo con due-tre parate anche Gigi Buffon.
Gara di ritorno martedì prossimo a Torino. Il Monaco ha già dimostrato di saper ribaltare anche le situazioni più complicate, ma la Juve sembra molto solida. Sotto tutti i punti di vista.

