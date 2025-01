Champions League: Inter, Milan, Atalanta e Juventus si qualificano se...

Stasera, con calcio di inizio alle ore 21.00, andrà in scena l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2024/2025.

Le 17 partite si giocheranno tutte in contemporanea. In diretta su RTL 102.5 la radiocronaca integrale dei match che coinvolgono le italiane: Dinamo Zagabria-Milan, Juventus-Benfica, Barcellona-Atalanta, Inter-Monica e Sporting Lisbona-Bologna.

Champions League 2024/2025: Bologna eliminato

Bologna escluso (è già eliminato), per le squadre italiane il discorso qualificazione è ancora apertissimo: tutte hanno la possibilità di conquistare un posto tra le prime 8, evitare i playoff e accedere direttamente agli ottavi di finale.

Uno scenario molto concreto per Inter, Milan e Atalanta, mentre per la Juventus serve un particolare incastro di risultati.

Detto che Liverpool e Barcellona sono già aritmeticamente qualificate agli ottavi, ecco tutte le combinazioni utili per le formazioni italiane, pronte a giocarsi tutto negli ultimi novanta minuti.

Champions League: l'Inter si qualifica agli ottavi se...

Contro il Monaco, basterà un punto all'Inter per festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In caso di sconfitta, il destino dei nerazzurri (+7 la differenza reti attuale) dipenderebbe dagli altri risultati.

Qualora il Monaco dovesse battere l'Inter infatti, Inzaghi dovrebbe guardare ai risultati delle altre, anche se il posto ai playoff è comunque garantito.

Champions League: il Milan si qualifica agli ottavi se...

Anche per il Milan (15 punti in classifica e differenza reti +4) la qualificazione ai playoff è già matematica.

Una vittoria contro la Dinamo Zagabria consentirebbe ai rossoneri di accedere direttamente ai quarti.

Potrebbe bastare anche un pareggio, ma la discriminante sarebbe rappresentata dai risultati delle altre sfide.

Champions League: l'Atalanta si qualifica agli ottavi se...

Situazione simile per l'Atalanta, già sicura di un posto almeno ai playoff.

La squadra di Gasperini (14 punti in classifica e +14 differenza reti) andrà agli ottavi nel caso riuscisse a battere il Barcellona al Camp Nou.

Con un pareggio bisognerebbe guardare ai risultati delle altre squadre in corsa per un posto tra le prime otto.

Champions League: la Juventus si qualifica agli ottavi se...

La Juventus (12 punti e +4 differenza reti) ha un solo risultato utile per centrare l'obiettivo degli ottavi di finale di Champions League: vincere contro il Benfica. Ma potrebbe non bastare: infatti, anche in caso di successo contro i portoghesi, servirebbe che dieci delle dodici squadre piazzate dalla quinta alla sedicesima (la Juve è 17esima) posizione non vincano.

I bianconeri sono comunque certi di giocare gli spareggi, sebbene in caso di sconfitta stasera rischierebbero di farlo da 23 o 24esimi in classifica. Una circostanza da evitare.