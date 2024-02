Champions League, pareggio 1-1 tra Napoli e Barcellona; a Lewansowsky risponde Osihmen

UN PAREGGIO CHE CONFORTA

Il Napoli è vivo. La qualificazione ai quarti dopo l’1-1 dello stadio Maradona resta molto complicata perché si dovrà andare a vincere a Barcellona. Ma i partenopei hanno mandato segnali confortanti. Il merito del Napoli è essere riuscito a risollevarsi due volte dopo momenti di difficoltà: dopo i primi 25 minuti dominati dal Barcellona, pericoloso per quattro volte davanti a Meret, nella seconda parte della prima frazione il Napoli ha guadagnato metri e convinzione e ha presidiato con intensità la tre quarti avversaria. Poi nella ripresa i partenopei sono riusciti a risollevarci dopo il vantaggio siglato da Lewandowski con un preciso rasoterra. Il gol del pareggio lo ha segnato Victor Osihmen su passaggio di Anguissa; peraltro il nigeriano stava per essere sostituito, il suo ultimo pallone toccato è entrato in rete. Nel finale il Napoli addirittura ha cercato la vittoria, ma ha rischiato proprio all’ultimo secondo su tiro di Gundogan finito fuori di pochissimo. Francesco Calzona comincia dunque con un pareggio di prestigio, il tecnico ha subito cercato di incidere : da sottolineare la sostituzione di Kvaratskelya a metà ripresa quando il Napoli era ancora sotto. Il georgiano non ha gradito ma quello che conta per il Napoli è essere riuscito a raddrizzare la partita.