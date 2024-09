Champions League: Si parte oggi con Juventus-PSV e Milan-Liverpool. Domani Inter e Bologna, giovedì l'Atalanta

Finalmente torna la Champions League, anzi la nuova Champions League perché quest'anno con l'introduzione del nuovo format a girone unico ci saranno molte più partite e molti più big match già dalle prime giornate. Per la prima volta nella storia l'Italia porterà 5 squadre nella massima competizione europea (Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna) e noi di Rtl 102.5 le seguiremo assiduamente durante tutto il percorso. Abbiamo infatti acquisito i diritti per le radiocronache di tutte le partite delle squadre italiane e vi faremo vivere tutte le emozioni della Champions. Ad aprire le danze oggi saranno la Juventus, che allo Stadium affronterà alle 18:45 gli olandesi del PSV e il Milan impegnato alle 21 a San Siro nel big match contro il Liverpool. Domani invece occhi puntati sull'esordio del Bologna che dopo 60 anni torna nella massima competizione europea e giocherà alle 18:45 in casa contro lo Shakhtar Donetsk mentre l'Inter alle 21 affronterà in Inghilterra il Manchester City. Giovedì Atalanta-Arsenal.





FONSECA: "DOBBIAMO ESSERE PERFETTI DIFENSIVAMENTE"

Alvaro Morata e Paulo Fonseca hanno presentato ieri in conferenza stampa la partita contro il Liverpool che arriva a Milano sicuramente da favorito. Il Milan però è in crescita e la prima vittoria in campionato ha dato sicuramente fiducia. "Ritornare a giocare la Champions come allenatore del Milan è un privilegio. Farlo col Liverpool ne è uno ulteriore. Ho questa opportunità. Ora dobbiamo far tutto per cominciare bene, contro una delle migliori d'Europa. Ma noi abbiamo qualità e ambizione". Così Fonseca nel corso della conferenza stampa. "Penso che il Liverpool si una squadra delle più forti in Europa. Hanno un bel gioco e individualità forti. Dobbiamo essere perfetti difensivamente, non si può sbagliare. La vedo come un'opportunità di mostrare i nostri progressi. Ci porterà a fare cose diverse rispetto alla A ma anche di dimostrare il nostro valore. La miglior forma di difesa è non perdere la palla. E poi credo fortemente che questa squadra può essere dominante, più di quanto siamo adesso". Come ha poi svelato lo stesso allenatore del Milan, domani l'attaccante dei rossoneri sarà Alvaro Morata. "Domani giocherà, ha recuperato bene e sta bene. Abraham ha giocato col Venezia, quindi penso sia il momento giusto per fare giocare Morata".





THIAGO MOTTA: "RECUPERANDO IL PALLONE AVREMO LE NOSTRE CHANCE"

L’allenatore della Juventus Thiago Motta fa il suo esordio da allenatore in Champions League contro il PSV e ha ribadito la sua emozione anche in conferenza stampa: "La Champions è motivo di orgoglio, giocare questa competizione e addirittura in casa. Non vedo l’ora di iniziare e vivere queste emozioni. Noi e loro siamo due squadre che vogliono giocare a calcio. Vogliamo fare una grande prestazione per noi e per il pubblico. Inizieremo una competizione diversa: siamo focalizzati sulla partita di domani. Tutto il resto conta poco. Sul nuovo format della Champions: “Quello precedente mi piaceva molto, ma anche questo. Diventa un lavoro sicuramente diverso, affrontiamo più avversarie e diventa stimolante perché studiamo e vediamo cose diverse. Non penso inciderà sul campionato: ragioneremo partita per partita. Servirà una buona prestazione per raggiungere il risultato. E sui punti necessari per la qualificazione diretta non mi preoccupa: pensiamo a iniziare bene". "Il PSV è una squadra forte, offensiva e con buoni giocatori. Bisogna avere rispetto per l’avversario. Dobbiamo essere concentrati su ciò che facciamo in campo. Loro preferiscono gestire il possesso e hanno qualità tra le linee: recuperando il pallone avremo le nostre chance. Dobbiamo essere squadra quando difendiamo e dovremo dare continuità a quanto fatto finora". Motta ha infine parlato dei singoli: "Da Koopmeiners ci aspettiamo tanto come tutti gli altri. In estate ha fatto un grande sforzo per arrivare qui: ha qualità e può fare grandi cose insieme ai suoi compagni. Anche Vlahovic sta bene, sta accettando il momento e le critiche e va avanti. Ha sempre fatto gol, tornerà a segnare.