Charles Manson, muore il feroce serial killer

Redazione Web

20 novembre 2017, ore 11:29

Nel 1969 fece uccidere l'attrice Sharon Tate e i suoi amici

Il ferocissimo serial killer americano Charles Manson è morto a 83 anni. Era stato ricoverato in un ospedale in California qualche giorno fa per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Leader di una setta conosciuta con il nome di Family, Manson è stato uno dei killer più sanguinari della storia degli Stati Uniti. Stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di Sharon Tate, 26enne moglie di Roman Polanski, e altre sei persone in un villa di Los Angeles nell'agosto del 1969.

