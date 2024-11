Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: le prime foto insieme a Roma. Tutto quello che c'è da sapere....

Roma. Ancora una volta è Chiara Ferragni al centro della cronaca rosa, stavolta con Giovanni Tronchetti Provera. I due, per le vie del centro, passeggiano mano nella mano. Uno scambio di sguardi che viene catturato dai paparazzi del settimanale "Chi", diretto da Massimo Borgnis.

Il weekend romano ha tutto il sapore della Dolce vita, quella di un tempo. Indimenticabile. Secondo rumors, Ferragni-Tronchetti Provera sono andati a Roma per incontrare alcuni amici e si sarebbero presentati come una coppia ufficiale. Lui, imprenditore e rampollo di una famiglia molto facoltosa, ha 41 anni. Lei è l’imprenditrice digitale per antonomasia, 37 anni. Sui social ha scritto:

“E’ necessario lasciar andare certe persone”

LE FOTO DEL SETTIMANALE "CHI"

Una giornata di quelle in cui Roma è davvero speciale. Il sole. Il cielo azzurro. I monumenti. L'aria natalizia. E poi loro: Ferragni- Tronchetti Provera sempre più vicini. Gli sguardi, il feeling, tutto il resto viene raccontato nel numero di "Chi" in edicola. Lei sceglie un look rock: minigonna e stivali, lui è casual chic con il cappotto e la camicia di jeans slacciata (tshirt bianca immancabile per dare all'outfit un lato sportivo). N

Il settimanale diretto da Borgnis scrive: "Chi d’immagine perisce d’immagine rifiorisce”. Una frase ad effetto, che riassume l'anno difficile (quasi concluso) per la Ferragni e la sua rinascita. Sullo sfondo resta la fine del matrimonio con Fedez.

La scorsa estate, sempre i paparazzi, hanno parlato di una storia lampo con Silvio Campara. Il resto è storia di questi giorni.





