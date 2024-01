Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna sui social: "vorrei ringraziare chi mi è stato vicino"

Colpo di scena: Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna sui social. La moglie di Fedez, dopo il caso mediatico ribattezzato Pandoro Gate, decide di pubblicare la prima Ig stories del 2024.

"Mi siete mancati, come state?", scrive nella prima storia social su Instagram. Nella seconda, invece, si sfoga affidandosi alle parole. E dice: "Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct. Che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa in tono pacato e costruttivo perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono bene veramente si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti".

IL PANDORO-GATE, UN CASO MEDIATICO SCOPPIATO A FINE 2023

La Ferragni deve fare i conti con una bufera mediatica legata al Pandoro-gate, cosi viene ribattezzato dalla stampa. Tutto nasce dopo la maxi multa dell'Antitrust per il caso Balocco e le uova di Pasqua. La Ferragni si difende dalle accuse e, secondo rumors, mette in piedi una squadra di esperti di comunicazione e avvocati per combattere lo tsunami mediatico.

IL CAPODANNO FESTEGGIATO IN ANTICIPO

Ma a Capodanno, dopo giorni e giorni di silenzio, la Ferragni compare sui social nelle Ig Stories di suo marito Fedez. La coppia festeggia in anticipo rispetto alla mezzanotte con amici e parenti. Una breve e veloce apparizione sui social, ma senza riferimenti alla vicenda "pandoro". Dopo pochi giorni, però, arrivano le prime parole della Ferragni. Sempre sui social. Nessuna intervista ufficiale. Secondo le ultime indiscrezioni, la Ferragni - in queste ultime settimane - avrebbe perso 180 mila followers.