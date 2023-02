Chiara Francini, la co-conduttrice del festival di sanremo porta l'allegria sul palco

Chiara Francini, co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo porta l'allegria sul palco dell'Ariston, la sua prima chiama arriva dopo l'esibizione di Peppino di Capri. La gag che la introduce è quella di Amadeus che la chiama, guarda le scale, ma lei non scende perché si trova in platea. per umiltà resta seduta, dice, temendo di scendere la scala. La sua preoccupazione è quella della borsetta "come diceva la mi' nonna". Il suo primo ingresso all'Ariston è con un "cencino" come lo definisce", un abito di velluto blu con due ali. Quindi chiede il "cartoncino" per la sua prima presentazione.





La seconda uscita



La seconda uscita sul palco dell'Ariston per Chiara Francini, è per cantare in duetto "è o non è la serata dei duetti?" e allora con Amadeus che l'accompagna intona una canzone inedita e racconta di come il direttore artistico l'ha invitata al festival. La canzone è sullo sitle ironico, intitolata "Che serata straordinaria" racconta di come ascoltando il Tg1 ha scoperto di essere stata invitata a Sanremo "E poi un bel giorno su Rai1 al TG tu mi ai annunciata/Allora ho detto è tutto vero sono all'Ariston stasera eccomi qua! Ciao Mamma/Tutto è come lo vediamo in televisione/Se non ci credi guarda faccio un post". mentre canta prende il cellulare.





La terza uscita

Il terzo intervento è quello dell’ironia. Chiara Francini parla di curve al posto giusto, dice di sentirsi bene sul palco, anche se si trova in una posizione un po' scomoda perché dice ad Amadeus e a Gianni Morandi che sono sul palco con lei “mi hai strappato dalla comodità del mio divano però si è realizzato il più grande sogno della mia vita”. Poi chiede a Gianni Morandi di cantare una ninna nanna “Se un giorno diventassi mamma la potrei rivendere su internet nelle chat della delle mamme così le faccio schiantare tutte”. L’intervento si chiude con Chiara Francini che elogia Gianni Morandi perché in “Questa 73ª edizione le hanno fatto fare veramente di tutto l'hanno fatta s****** forte metafora l'hanno fatta persino cantare con Albano e ora le hanno fatto anche cantare una ninna nanna”. Chiudendo con un “Lei è veramente da sposare”.