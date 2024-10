Cinema, arriva oggi nelle sale Il Robot Selvaggio, nuovo cartoon della Dreamworks

Dopo “Inside Out 2” e “Cattivissimo Me 4”, che nel nostro paese hanno fruttato alle sale 46,5 milioni il primo e 17,2 milioni il secondo, l’animazione torna a dare uno scossone al botteghino italiano. “Il Robot Selvaggio”, il nuovo film della Dreamworks che ha già conquistato oltre 100 milioni negli altri mercati internazionali, ha tutte le carte in regola per trascinare le famiglie al cinema, Dopo le due anteprime domenicali che hanno generato 336.568 euro con 46.522 ingressi, da oggi il film diretto da Chris Sanders distribuito da Universal, esce in 460 cinema.





IL ROBOT SELVAGGIO, LA TRAMA DEL FILM

Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo illustrato da Peter Brown.

Una nave cargo della Universal Dynamics perde sei robot durante un tifone. Solo uno dei robot sopravvive all'incidente, approdando su un’isola priva di esseri umani e venendo attivato dagli animali selvatici lì presenti. L'unità ROZZOM 7134, soprannominata "Roz", cerca di essere d’aiuto agli animali, ma riesce solo a spaventarli, finendo per essere soprannominata “il mostro”. Una storia antica in una favola che vuole essere contemporanee, ponendo al centro una questione squisitamente attuale: il rapporto tra tecnologia natura.





DALLA DISNEY ALLA DREAMWORKS, LA STORIA DI SANDERS

Il regista Chris Sanders vanta all’attivo diversi successi animati, che hanno dato prova di funzionare perfettamente. Da “Lillo & Stitch” a “Dragon Trainer”, passando anche per la famiglia primitiva de “I Croods”. L'autore ha mosso i primi passi in Disney. Viene accreditato nel dipartimento artistico di cartoon molto noti come “Bianca e Bernie nella terra dei canguri” (1990) e “La bella e la Bestia” (1991) per poi arrivare a gestire la scenografia animata de “Il Re Leone” (1994). Si è divertito anche in qualità di doppiatore per molteplici pellicole animate come “Mulan” e lo stesso Stitch che, come già sottolineato, ha contribuito a creare.





LA GALLINA DALLE UOVA D’ORO DEL CINEMA

Il 2024 passerà alla storia come un’annata molto fortunata per l'animazione. Tra i titoli più redditizi per le sale figurano molti cartoon: "Inside Out 2" che occupa l'ottava posizione nella classifica degli incassi più alti della storia del cinema con quasi 1,7 miliardi ottenuti, ma anche "Cattivissimo Me 4" che è arrivato molto vicino al miliardo. Per restare in casa Dreamworks che ha creato “Il Robot Selvaggio” , “Kung Fu Panda 4” uscito nelle sale la scorsa primavera ha raggiunto in tutto il mondo oltre mezzo miliardo di dollari. La ricetta dei cartoon sembra essere la vera gallina dalle uova d’oro per l’industria che a volte deve arrendersi a flop piuttosto importanti (si veda il caso di “Joker: Folie a deux”). Il segreto sta nel creare dei prodotti che riescono a portare in sala l’intero nucleo familiare, consentendo così alle casse di lievitare.

Al momento, nei paesi dove è già stato distribuito, “Il Robot Selvaggio” ha incassato oltre 100 milioni di dollari. Il che è sorprendente dal momento che è un titolo originale non derivativo da franchise che, solitamente, sono prodotti che incontrano maggiori difficoltà ad emergere rispetto ai sequel o ai prequel.