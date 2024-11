Cinque compagnie aeree low cost multate per 179 milioni di euro dalla Spagna. Ecco quali sono

Il costo di un biglietto aereo può essere ingannevole. Su questo presupposto il governo spagnolo ha comminato multe salate a 5 compagnie low cost.

I RICAVI ANCILLARI DELLE COMPAGNIE

Chi acquista spesso voli per spostarsi, sa bene che nel costo vivo del biglietto non sono compresi dettagli che incidono fortemente sul prezzo finale dello stesso. Dettagli non banali che fanno lievitare molto i costi e che si palesano man mano che si procede con l’acquisto on line. I bagagli, l’assegnazione di un posto proprio o di minori e disabili al seguito, pasti, sono tutti i cosiddette ‘ancillaries revenues’, ovvero i ricavi ancillari che sono arrivati a rappresentare un terzo del fatturato delle compagnie low cost.

LE SANZIONI

In una nota Madrid ha comunicato che 5 compagnie aeree low cost sono state multate per un importo totale di quasi 179 milioni di euro. Le sanzioni, inflitte nello specifico dal ministero del Consumo, sono volte a punire le "pratiche abusive", appunto. Le compagnie multate sono Ryanair (sanzione di oltre 107 milioni di euro), Vueling (39,2 milioni), Easyjet (29 milioni), Norwegian (1,6 milioni) e Volotea (quasi 1,12 milioni). Il ministero del Consumo puntualizza che le sanzioni imposte sono passibili di ricorso presso il tribunale dell'Audiencia Nacional entro due mesi. Ryanair, in una nota, ha annunciato che eserciterà questo ricorso. "Queste multe illegali e infondate, inventate dal Ministero del Consumo spagnolo per motivi politici, violano chiaramente la legislazione europea", ha dichiarato l'ad Michael O'Leary.

BAGAGLIO A MANO

Tra i motivi della decisione del Ministero dei diritti dei consumatori, l’aver violato i diritti dei passeggeri facendo pagare oltre al biglietto anche il bagaglio a mano più grande, la scelta dei posti o la stampa della carta d’imbarco, e non consentendo di pagare in contanti ai banchi del check-in o per l’acquisto di articoli a bordo, secondo quanto dichiarato dalle associazioni spagnole per i diritti dei consumatori. Già nel 2019, un tribunale spagnolo aveva multato Ryanair ritenendo abusivo la politica di far pagare il bagaglio a mano. Ma Ryanair ha continuato con la sua politica, sostenendo che sta nella decisione delle compagnie aeree di determinare le dimensioni del bagaglio a mano Il successo delle compagnie aeree low cost e l’attrattiva della loro politica di prezzi bassi ha costretto molte compagnie aeree tradizionali a smettere di offrire servizi come cibo e bevande gratuiti o intrattenimento nei voli a breve e medio raggio.