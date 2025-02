Clara a RTL 102.5: “Le prove con Il Volo su The Sound of Silence sono state magiche, in questo Sanremo sento tante energie positive”

Dopo il debutto al Festival nel 2024 con “Diamanti Grezzi”, in seguito alla vittoria di Sanremo Giovani 2023 con “Boulevard”, ieri sera Clara è tornata sul palco del Teatro Ariston con il brano “Febbre”, una canzone che segna il primo passo verso il suo nuovo progetto artistico e musicale. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, Clara ha raccontato: «Sono molto felice del percepito che c’è stato. Appena scesa dal palco ho sentito un’energia incredibile, ho provato dei brividi. Durante le prove avevo tanta ansia, ma invece ieri sera c’era tanta adrenalina, non sentivo quel nodo in gola come durante le prove, prima di scendere le scale. Mi sono detta 'vai', non vedevo l’ora».

Rivelazione degli ultimi anni, con già 6 dischi di platino e 3 d’oro, Clara è considerata una delle nuove voci del pop più apprezzate. A febbraio 2024 ha pubblicato il suo album d’esordio, “PRIMO” (certificato disco d’oro), contenente, oltre alle canzoni presentate al Festival di Sanremo e a Sanremo Giovani, anche il brano “Ragazzi Fuori” (disco d’oro) e la hit “Origami all’alba” (quadruplo disco di platino). Dopo la collaborazione estiva con Icy Subzero in “Ghetto Love” (disco d’oro), a settembre Clara ha pubblicato il singolo “Nero Gotico”, dove emerge la sua anima più dance e ritmata, che ha portato live per la prima volta durante il suo tour nei principali club italiani.

LA SERATA COVER

Venerdì 14 febbraio, durante l’attesissima serata delle cover, Clara sarà accompagnata da Il Volo sulle note di “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel. Ospite della prima radiovisione d’Italia Clara ha raccontato la proposta del duetto al Volo: «Non vedo l’ora di rifarlo. Anche lì ho sentito solo energie positive. Le prove con loro sono state magiche. Li conosco da un po' e ho avuto l'onore di cantare con Gianluca a un loro concerto all'Arena di Verona quest'estate. A dicembre ho pensato a loro, la settimana prima di Natale, erano in tour all'estero, ma sono stati super disponibili. Ho avuto un po' di ansia, perché siamo in quattro, e loro sono abituati a cantare insieme».