Clementino a RTL 102.5: “Lo show di Napoli includerà dei freestyle e degli omaggi ai grandi della musica. Ci saranno tanti amici e ospiti sul palco”
23 dicembre 2025, ore 19:00
Nel corso di “The Flight”, l’artista ha presentato in diretta radiofonica la seconda tappa del “Clementino Live Tour 2025”, che so terrà il 28 dicembre a Napoli
Clementino è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il secondo appuntamento del suo “Live Tour 2025”. Clementino, infatti, torna a casa e lo fa in grande stile: il 28 dicembre al Palapartenope della sua Napoli. L’attesa è alle stelle per quello che si preannuncia come il gran finale di un’annata esplosiva per la “Iena White” e “Rapper Showman” più amato d’Italia. Al centro del live, oltre ai suoi grandi successi del passato ri-arrangiati e rivisitati, ci sarà “Grande Anima”, l’ultimo progetto discografico di Clementino: un percorso profondo e personale che unisce musica, spiritualità e consapevolezza, e che ha dato vita al disco più cantautorale della sua carriera. La data sarà un’esperienza unica e porterà dal vivo uno show che riassume al meglio tutta l’energia e lo stile che da sempre contraddistinguono uno dei rapper più amati e poliedrici del panorama musicale. Come nello stile inconfondibile del giudice di ‘The Voice Italia’, lo show sarà un concentrato di colori, sfumature, costumi spettacolari e grande interazione con il pubblico. In scaletta anche sorprendenti cover dei classici della musica italiana e internazionale, in un viaggio che fonde rap, cantautorato, teatro e spettacolo a 360°. Eclettico e poliedrico come pochi, alterna la sua carriera artistica con quella televisiva, dopo il successo dello show musicale ‘Suzuki Jukebox - La notte delle hit’ in onda su Rai1, è tornato nel ruolo di coach a ‘The Voice Senior’, mentre nel 2026 con la versione Kids. Ai microfoni di RTL 102.5, Clementino ha raccontato: «Sarà un concerto bellissimo, no playback, no balletti strani, solo rap al 100% e molta sostanza. Ci sarà tanto freestyle e omaggi ai grandi della musica in generale, non solo italiana, per circa 2 ore e 40 di concerto. Per noi è importante fare bella figura a Napoli, quindi dobbiamo spaccare. In generale, è stato un anno fantastico tra tv e rap. Sento di aver dato tanto negli ultimi anni e ho lottato molto per portare la lingua napoletana nel rap . Vedere dei ragazzi rappano in napoletano e raggiungono numeri altissimi, come Geolier, è un grande orgoglio. All’epoca era diverso, non era facile farsi conoscere a livello nazionale. Io ho sempre avuto la fortuna di avere sia la figura del rapper che lo showman televisivo e questo mi ha aiutato molto».
BAND E OSPITI
Sul palco insieme a Clementino, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow ed una band d’eccezione, composta da sette elementi e quattro ballerini: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo" Ferrara (basso), Saverio Giuliano (sassofono) e Stella Manfredi (violino). Presenti al Palapartenope anche Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre, Ste e Ugo Crepa. «Dopo vent’anni dal mio primo album, ci sarà questo grande show a Napoli. Gigi D’Alessio sarà uno degli ospiti dello show, lui è un grandissimo artista ed è uno dei più conosciuti in Italia, non solo come cantante. Io devo lavorare ancora tanto per raggiungerlo. Oltre a lui, ci saranno tanti ospiti, come Rocco Hunt, Ste, Negrita, Settembre e Ugo Crepa, ma anche dei breaker fantastici e una band mostruosa. Vi aspetto!» ha aggiunto il rapper in diretta su RTL 102.5.
