Condizioni meteo ancora critiche in quasi tutta la penisola, previsti possibili alluvioni

Il fronte caldo nordafricano insieme al ciclone atlantico porterà il maltempo estremo in Italia. Lo ricorda la redazione del sito www.iLMeteo.it, confermando il risultato della somma delle 2 perturbazioni in atto entro il 22 ottobre avremo accumuli eccezionali concentrati in 3-4 giorni, anche oltre i 400 litri per metro quadrato, quasi la metà di quanto piove in un anno. Nelle ultime ore il fronte caldo nordafricano ha spinto sabbia del deserto nei cieli italiani e ha già favorito nubifragi e alluvioni sul Nordovest. Questo fronte è ancora attivo oggi, con piogge abbondanti su Nordovest e Toscana costiera, poi tra pomeriggio e sera anche verso le restanti regioni centrali tirreniche. Anche sul Nordest acquazzoni intensi con l'ingresso del ciclone atlantico e di un fronte freddo molto attivo. Venerdì 18, maltempo su quasi tutta l'Italia e un graduale calo delle temperature: le massime più elevate previste sul versante centro-meridionale adriatico non oltre i 25°C. Nel weekend pioverà su quasi tutta l'Italia, sabato più forte alNord-Est e al Sud, domenica soprattutto al Sud; e sulle regioni meridionali il ciclone potrebbe colpire ancora fino a lunedì e localmente martedì.Ci sono dunque potenziali situazioni alluvionali da Nord a Sud: non si possono escludere criticità ovunque, al massimo si stima un minor quantitativo di pioggia in Sardegna e sul medio Adriatico

Gli aggiornamenti

A le tranvie T1 e T2 sono state riaperte. Il guasto era stato causato dal maltempo della scorsa notte. In Toscana precipitazioni più intense dal pomeriggio, con allerta arancione.Prolungata l'allerta arancione, estesa per tutta la Liguria, salvo i bacini grandi della zona A (provincia di Imperia) dove resta gialla. Il nuovo bollettino di Arpal prevede l'allerta arancione a partire dalle 13 di oggi fino a domani mattina alle 7. Queste le principali criticità segnalate da Regione Liguria: A Genova via Brusinetti sulle alture di Voltri in località Fabbriche, due famiglie evacuate per una frana sulla strada comunale. Richiusa via delle Rovare zona San Fruttuoso sempre a seguito della frana. Chiusa Salita superiore di Santa Tecla per frana. Chiusa ad Arenzano in località Pizzo l'omonima galleria sull'Aurelia. Chiuse anche domani la scuole sul territorio di La Spezia. In Campania allerta Gialla per temporali improvvisi e intensi che caratterizzeranno l'intera giornata di venerdì 18.