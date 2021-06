Confcommercio, l’incertezza frena la ripresa, il 20% degli italiani non andrà in vacanza

Un crollo dei consumi pari a 1.831 euro a testa nel 2020, con un aumento del risparmio di 82 miliardi è l'effetto dell'incertezza provocata dal Covid che frena la ripresa: cresce la fiducia nel prossimo futuro, ma i pessimisti prevalgono sugli ottimisti. Per metà italiani le priorità restano lavoro e fiducia. Tanto che il 20% ha già deciso che non andrà in vacanza quest'estate e quasi la metà delle famiglie (il 47,4%) non ha deciso cosa farà. Lo si legge sul rapporto Confcommercio-Censis sull'impatto del Covid.

NIENTE VIAGGI E VACANZE

Niente vacanze estive per un italiano su cinque. Per la prossima estate, il 20% ha già deciso che non andrà in vacanza, più per mancanza di risorse economiche che per la paura dei contagi e quasi la metà delle famiglie (47,4%) non ha fatto programmi a causa dell'incertezza. Sulla spesa degli italiani, per il 2021 si preferisce spendere per aumentare il comfort domestico: al primo posto l'acquisto di prodotti tecnologici (32,9%), seguono elettrodomestici e mobili per la casa (31%) e la ristrutturazione dell'abitazione (28,2%). Inoltre dall'inizio dell'emergenza Covid-19, dispositivi hardware (22,8%), abbonamenti a Pay Tv e piattaforme televisive in streaming (18,8%), installazione di connessioni Internet più veloci (18,7%) hanno segnato un andamento in crescita. Inoltre quasi il 18% delle famiglie ha modificato le abitudini alimentari cercando prodotti di maggiore qualità.

INCERTEZZA E PERDITA DI REDDITO

La perdita di reddito prosegue l'andamento depresso già in atto da anni per i noti problemi di produttività del nostro Paese. Il crollo dei consumi, solo nel 2020, è arrivato a 1.831 euro a testa a causa proprio della perdita di reddito, dell'aumento dell'incertezza e soprattutto dell'oggettiva assenza di opportunità di consumo per chiusure e restrizioni varie.

ITALIANI POPOLO DI “FORMICHINE”

Nell’anno della pandemia è cresciuto in misura inconsueta il risparmio precauzionale: +82 miliardi di euro nella media del 2020, di cui 66 miliardi detenuti in forma liquida, creando così una sorta di 'molla' compressa per la ripresa, pronta a scattare quando le restrizioni alla mobilità, ai consumi e alla socialità saranno completamente rimosse. Uno scenario, spiega Confcommercio, “dal quale dipende fortemente la valutazione prospettica che possiamo fare per il futuro, un 2021 di ripresa, ma ancora difficile e certamente insufficiente a recuperare le perdite del 2020”.