Confessa la donna arrestata a Istanbul. Per Ankara la firma sulla strage è del Pkk

Circa dieci ore. Tanto è servito alle forze dell’ordine turche per individuare e catturare la presunta responsabile della strage di ieri a Istanbul, insieme a decine di altre persone ritenute coinvolte. A fare la differenza sono state le immagini delle telecamere di sicurezza, quelle che hanno ripreso la donna, ferma per circa mezz’ora su una panchina in via Istiklal, a due passi da piazza Taksim, vista appoggiare a terra una borsa, probabilmente quella carica di esplosivo al tritolo (come scoperto dal laboratorio scientifico delle forze di polizia) prima di allontanarsi frettolosamente dal luogo. Le telecamere hanno permesso di individuare il luogo in cui si nascondeva e dove nella notte è scattata l’operazione delle forze speciali di Ankara. Le immagini, stavolta della polizia, mostrano l’irruzione in un appartamento, la donna che viene ammanettata e soldi, una pistola e gioielli scoperti durante la perquisizione. La donna, identificata come Ahlam Albashir, ha confessato di aver piazzato la bomba ed ha fornito i nomi dei complici e se non fosse stata fermata sarebbe fuggita in Grecia. Secondo l’agenzia Anadolu ha agito su ordini dati da Kobane, nel nord della Siria, dal partito curdo armato Pkk, che Ankara aveva indicato già, questa notte, come responsabile dell'attacco.

PRESUNTA ATTENTATRICE ENTRATA DALLA SIRIA

La donna arrestata per l'attentato che ha ucciso ieri a Istanbul 6 persone ha confessato di essere entrata illegalmente in Turchia dalla regione di Afrin nel nord della Siria. Lo rende noto Anadolu secondo cui la donna, identificata come Ahlam Albashir, ha confessato di essere stata addestrata dal partito curdo armato Pkk e dalle milizie curde siriane dello Ypg. La donna sarebbe fuggita in Grecia se non fosse stata arrestata dalle autorità turche. Lo ha affermato il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu, come riporta Anadolu.

ANKARA RESPINGE CONDOGLIANZE USA

Dopo la strage di ieri pomeriggio sulla Turchia si è riversata un’ondata di cordoglio e vicinanza. Le condoglianze che Ankara ha rigettato al mittente sono quelle giunte dagli Usa. ''Non accettiamo il messaggio di cordoglio dell'ambasciata americana. Lo rifiutiamo", ha detto il ministro dell'Interno Suleyman Soylu alla televisione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa spesso Washington di fornire armi ai combattenti curdi nel nord della Siria. La Turchia, che ritiene il Partito dei lavoratori curdi (Pkk) una formazione terroristica, ha condotto ripetute operazioni militari nel nord della Siria e controlla, nel settore occidentale della frontiera, ampie zone anche grazie alla cooptazione di miliziani siriani locali anti-curdi, zone ricche di petrolio e altre risorse energetiche.