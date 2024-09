Conflitto in Medio Oriente: Israele non ferma gli attacchi contro il Libano. Ritrovato il corpo di Nasrallah Photo Credit: agenzia fotogramma

Il giorno successivo alla conferma della morte di Hassan Nasrallah, leader degli Hezbollah libanesi, la tensione continua ad essere altissima in tutto il Medioriente.

GLI OBIETTIVI

L’esercito israeliano, che aveva fatto trapelare che gli attacchi non sarebbero cessati, ha colpito nuovamente nella valle della Bekaa, nel nord del Paese, provocando 17 morti. È di pochi istanti fa la notizia che l’aeronautica di Tel Aviv ha bombardato una roccaforte del Partito di Dio (questa la traduzione di Hezbollah) a Beirut, nella parte sud della città. Non ci sono ancora dettagli dell’operazione, ma si parla di un nuovo colpo assestato all’apparato terroristico. Anche se i vertici di Governo di Netanyahu avevano fatto sapere che non era in programma un’invasione di terra, pare che sia iniziata una piccola esfiltrazione di uomini dell’Idf oltre il confine. Un altro raid è stato effettuato nei pressi della città siriana al-Qusayr, che si trova al confine con il Libano. Sembra che l’obiettivo fosse quello di interrompere il flusso di armi dall’Iran, che utilizzava questa traiettoria per portare illegalmente materiale bellico nel Paese. Nella tarda mattina di oggi era arrivata la notizia che un altro capo del Hezbollah è stato ucciso dall’esercito di Tel Aviv..

FUNERALI DEL LEADER

Nel frattempo l’agenzia Routers ha battuto la notizia secondo cui sarebbe stato recuperato il corpo di Nasrallah sotto le macerie del palazzo crollato due giorni fa. Secondo alcune indiscrezioni, domani si terranno i funerali del leader. Previsto il rito di preparazione del corpo, che secondo i dettami musulmani, deve essere lavato, avere il viso rivolto verso la Mecca e la sepoltura deve avvenire entro la 24 ore dopo la morte. Questo spiegherebbe perché, in un momento tanto pericoloso, è comunque stata programmata la cerimonia.

LE REAZIONI

Il primo ministro del Libanese, Miqati, ha esortato tutte le parti politiche a cercare una soluzione diplomatica e ha aggiunto che la questione degli sfollati ha raggiunto livelli inimmaginabili, oltre un milione di persone, secondo il premier “il più grande movimento di sfollati mai avvenuto” nel Paese. Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che in Medio Oriente ora è tutto possibile, anche la guerra. Gli Stati Unti, nel frattempo, continuano a cercare una mediazione con gli interlocutori della regione, ma il capo della difesa americana, Lloyd Austin, non nasconde la sua irritazione per essere stato informato con pochissimo preavviso sull’uccisione di Nasrallah.