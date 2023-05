Continuano le ricerche di Giulia Tramontano, la ragazza incinta scomparsa sabato da Senago

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Non si hanno più notizie di lei da sabato scorso. Giulia Tramontano, 29 anni, lavora nel settore immobiliare. Originaria di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, vive da cinque anni a Senago, nel milanese. É incinta di sette mesi. A denunciare la sua scomparsa, nella giornata di domenica, era stato il compagno, che aveva raccontato di non averla trovata in casa al rientro dal lavoro. Dall’abitazione mancherebbero il passaporto, il bancomat, alcuni contanti. Il cellulare risulta non attivo.

LA PROCURA HA APERTO UN FASCICOLO

La Procura ieri ha aperto un fascicolo, al momento senza titolo di reato né indagati. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore prima della scomparsa tramite l’acquisizione dei messaggi inviati ai familiari e ad un’amica, all'audizione di teste e grazie alle telecamere di sorveglianza intorno alla casa. Emergerebbe che proprio sabato la ragazza avrebbe litigato con il fidanzato, dopo aver scoperto una relazione di lui con un’altra donna. Anche lei sarebbe stata ignara di tutto e sarebbe stata incinta in passato, ma la gravidanza sarebbe stata interrotta. Stando alle indagini, le due si sarebbero viste.

RICERCHE INCESSANTI

Al momento non si esclude alcuna pista. Proseguono incessanti le ricerche dei Carabinieri, con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, che con l'impiego di elicotteri scandagliano anche il corso del fiume Seveso e dei canali Scolmatore e Villoresi. Si continua a cercare anche tramite gli appelli diffusi sui social dalla sorella di Giulia Tramontano.ha scritto in un nuovo post. Nelle scorse ore erano state pubblicate una fotografia e una descrizione della ragazza.