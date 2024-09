Coppa Davis: il Belgio batte l’Olanda nella prima giornata del gruppo dell’Italia. Domani gli azzurri affronteranno il Brasile

La coppa Davis è iniziata ufficialmente oggi, un torneo suddiviso in 4 città con 4 gironi diversi. Oltre a Bologna si gioca infatti anche a Manchester, Valencia e Zhuhai. Come l’anno scorso l’Italia ha la fortuna di giocare in casa, a Bologna appunto, e c’è grande attesa per il debutto degli azzurri che avverrà domani contro il Brasile. I ticket della Unipol Arena venduti per i sei giorni di gioco sono oltre 13.000 in crescita del 5% rispetto al 2023. La squadra di Volandri con tutta probabilità, dovrà giocarsi il primato nel girone contro il Belgio che oggi ha battuto 2 a 1 l’Olanda. Sarà sicuramente un’Italia nuova, diversa rispetto a quella che ha trionfato un’anno fa a Malaga ma che ha la stessa voglia di continuare a stupire e soprattutto di raggiungere la fase finale in programma il prossimo novembre in Spagna. Le scelte di Volandri su quali saranno i tennisti che scenderanno in campo non sono ancora ufficiali ma in base a ciò che abbiamo visto durante gli allenamenti, dovrebbe puntare su Berrettini e Arnaldi per i singolari mentre nel doppio, spazio alla coppia ormai rodata formata da Bolelli e Vavassori. Flavio Cobolli pronto a subentrare in caso fosse necessario o se le scelte di Volandri dovessero cambiare. I grandi assenti nella squadra azzurra sono ovviamente Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, entrambi reduci da settimane intense, impegnative e in accordo con staff e federazione non convocati per non rischiare infortuni. Jannik comunque è atteso nel fine settimana qui a Bologna per supportare la squadra.