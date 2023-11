Coppa Davis, l'Italia batte l'Australia e si laurea campione 47 anni dopo l'ultima volta

ARNALDI VS POPYRIN

Arnaldi supera Popiryn in tre set, 7-5/2-6 e 6-4 in due ore e trenta minuti di gioco. Una partita di grande sofferenza per l'Italiano che regala l'1 a 0 all'Italia contro l'Australia. Nel primo set Arnaldi inizia bene, pur commettendo qualche errore di troppo che favorisce l'Australiano, ma alla fine l'atleta azzurro porta a casa il primo set sul risultato di 7-5. Dominio dell'Australiano nel secondo set che porta a casa due palle break, annullandone una al quarto game. Grande fatica per Arnaldi che era partito al servizio in questo secondo set e che riesce a portare a casa il primo gioco a favore dell'Italia al quinto game. Nel settimo game Arnaldi annulla due set point e si porta sul 5 a 2, ma Popyrin porta comunque a casa l'ottavo game e il set con risultato di 6-2 dopo 36 minuti. Non parte benissimo neanche nel terzo set Arnaldi che ha rischiato di subire break in apertura, ma poi riesce ad annullare tre palle break a Popyrin. Set molto equilibrato con entrambi i tennisti che non si sono risparmiati arrivando testa a testa in ogni game. Nel finale di set Arnaldi mette la freccia e annulla due palle break, all'ottavo e al nono game, battendo Popiryn con cuore e grinta.