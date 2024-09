COPPA DAVIS, OGGI ITALIA-BELGIO, CHI VINCE VEDE I QUARTI

Italia-Belgio è un crocevia importante in questo girone di coppa Davis: entrambe hanno vinto al debutto, quindi chi la spunta oggi va al comando della classifica e ipoteca il passaggio alle Final Eight di novembre a Malaga. Appuntamento a partire dalle 15.00 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Gli azzurri, campioni in carica e spinti dal pubblico amico, sulla carta partono favoriti ma i belgi non vanno affatto sottovalutati: Zizou Bergs è un giocatore brillante e gli avversari dell’Italia nel doppio vanno forte. Quindi servirà una bella prova da parte degli azzurri Berrettini e Cobolli, con Arnaldi pronto a subentrare. Sarà importante anche il doppio Vavassori-Bolelli.





Promozione anticipata

Se l’Italia oggi vince tre a zero, quindi imponendosi nei singolari e anche nel doppio, è qualificata per i quarti di coppa Davis con un turno di anticipo. Se invece malauguratamente perde oggi deve poi obbligatoriamente battere l’Olanda domenica prossima. E potrebbe non bastare. Ad ogni buon conto si dovrà cercare di vincere il maggior numero possibile di incontri e anche di set. In caso di arrivo alla pari potrebbe essere decisiva anche la classifica avulsa.





Olanda in corsa

L’Olanda ieri ha battuto 2-1 il Brasile. Si è trattato di un successo in rimonta perché i sudamericani avevano vinto il primo singolare con il promettente diciottenne Joao Fonseca: parziali di 6-4, 7-6 su Van De Zandshulp. Gli Orange hanno pareggiato il conto con il successo di Griekspoor nel secondo singolare: punteggio di 7-6, 6-4 contro Monteiro. Decisiva è stata infine la vittoria del doppio, sempre in due set, con Koolhof e Van De Zandshulp sulla coppia brasiliana Matos-Melo: anche in questo caso i parziali sono stati 6-4, 7-6. L’Olanda tiene così accesa la speranza di qualificazione alle Final Eight di Malaga. Il Brasile ha regalato qualche sprazzo, soprattutto con Fonseca. Non è bastato, ma per questo ragazzo che ha appena compiuto 18 anni, il futuro si annuncia roseo. Sugli spalti il derby del tifo lo hanno vinto gli olandesi: più numerosi e colorati ( con le loro magliette arancioni) , ma anche la “piccola torcida brasileira” si è fatta sentire.