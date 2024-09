Coppa Davis: ottimo esordio per l’Italia, Brasile battuto 2-1. Venerdì la sfida al Belgio

Vittoria netta all’esordio per l’Italia in coppa Davis contro il Brasile, gli azzurri hanno vinto due dei tre i match in programma alla Unipol Arena di Bologna. Il primo punto di giornata è stato portato a casa da Matteo Berrettini che ha sconfitto 2 set a 0 il giovane Fonseca. 6-1, 7-6 il punteggio finale. Due set completamente diversi tra loro, il primo senza storia, dominato dal tennista italiano fin dall’inizio e durato meno di mezz’ora, nel secondo invece Fonseca ha dato del filo da torcere a Berrettini portandolo fino al tie break e costringendolo ad una grande rimonta. Il Brasiliano era infatti in vantaggio 4 a 0 durante il tie break appunto, poi Matteo è tornato a martellare con servizio e dritto e ha chiuso 7-5. Una vera e propria battaglia durata 3 ore e 40 minuti invece quella tra Matteo Arnaldi e Thiago Monteiro, ma alla fine a trionfare è stato il nostro tennista azzurro che non ha mai mollato, anche quando il brasiliano sembrava averne di più. Un terzo set lunghissimo terminato al tiè break come il secondo e in cui entrambi i giocatori hanno vinto tutti i turni di servizio. 7-5, 6-7, 7-6 il punteggio finale e sfida con il Brasile messa in cassaforte per l’Italia che sul punteggio di 2 a 0 è scesa in campo nell’ultima sfida, già con la vittoria complessiva in tasca. Il doppio sapevamo che sarebbe stato complicato e dopo quasi 3 ore di gioco Bolelli e Vavassori si sono dovuti arrendere al terzo set alla coppia Matos-Melo. La vittoria è arrivata lo stesso ed era importante partire con il piede giusto. L’Italia quindi può iniziare a guardare già a venerdì, giorno in ci sarà la secondo sfida di questo girone di Coppa Davis contro il Belgio.