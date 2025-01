DE ALIPRANDINI CONQUISTA IL PODIO DI ADELBODEN

Luca De Aliprandini, 34 anni, ha ottenuto il secondo podio della sua carriera in Coppa del Mondo su una delle piste più complesse e tecniche del circuito. Nonostante un errore significativo nella prima manche che lo ha relegato al 12° posto, l’atleta della Val di Non ha dominato la seconda, facendo segnare il miglior tempo grazie a una sciata esplosiva e pulita. Questo risultato è particolarmente significativo per De Aliprandini, che in passato aveva sfiorato il podio ad Adelboden, ma aveva anche vissuto delusioni, come nel 2020 e nel 2022, quando non riuscì a concludere la gara. La vittoria è andata al fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, al suo quarto successo consecutivo in gigante, seguito dal connazionale Loic Meillard. Gli altri italiani in gara hanno mostrato segnali di crescita: Filippo Della Vite ha concluso 11°, mentre Alex Vinatzer si è piazzato 18°. De Aliprandini non ha nascosto la sua gioia: “È incredibile. Nella seconda manche ho dato il massimo e sono riuscito a recuperare tanto. Questa pista è la mia preferita, e correre qui, con un pubblico così caloroso, è un’emozione unica. Essere sul podio ad Adelboden, dove l’ultimo italiano era stato Max Blardone nel 2010, è davvero speciale”.