Coppa del Mondo di Sci, Marc Odermatt infermabile, vince anche in Alta Badia. Cancellata la gara di superG femminile a St. Moritz

Marco Odermatt continua il suo straordinario cammino nella Coppa del Mondo di sci alpino, brillando sulla celebre pista Gran Risa in Alta Badia. Per lo svizzero, si tratta del 41° trionfo in carriera, il quarto della stagione, dopo il successo nella discesa libera in Val Gardena, e il quinto in questa storica competizione dolomitica. Dominando il gigante con un tempo di 2:31.45, Odermatt ha consolidato il suo primato nella classifica generale, lasciando intendere che il suo obiettivo è conquistare la quarta Coppa del Mondo consecutiva. A soli 27 anni, vanta già un oro olimpico e due titoli mondiali. "Nella seconda manche ho potuto spingere davvero forte, è stata una gara fantastica. Questi giorni in Italia sono stati splendidi," ha dichiarato raggiante. Sul podio, insieme a lui, si sono piazzati il francese Leo Anguenot e il norvegese Alexander Steen Olsen, staccati di quasi un secondo.

SUPERG FEMMINILE ANNULLATO PER MALTEMPO

Nel frattempo, a St. Moritz, il maltempo ha costretto all’annullamento del secondo superG femminile, provocando delusione tra organizzatori e atlete. Sabato, nel primo superG, Sofia Goggia aveva centrato un altro podio, accompagnata da un solido gruppo di azzurre nelle prime sei posizioni, tra cui Elena Curtoni, Federica Brignone e Laura Pirovano. Questo rinvio si aggiunge a quelli di due giganti precedenti in Canada, rendendo sempre più fitto il calendario della Coppa del Mondo, già carico in vista dei Mondiali di febbraio a Saalbach, in Austria. Al momento non è chiaro se e quando le gare annullate verranno recuperate. Il prossimo appuntamento per le atlete italiane sarà a Semmering, in Austria, il 28 e 29 gennaio, con in programma un gigante e uno speciale. Nel frattempo, domani, l’Alta Badia ospiterà lo slalom speciale maschile, chiudendo così la tappa dolomitica.