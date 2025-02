Coppa Italia: Il Milan vola in semifinale, Roma battuta 3 a 1 a San Siro

MILAN-ROMA 3-1

Il Milan anche senza Leao parte forte nel primo tempo e trova il gol del vantaggio al 15esimo: cross in mezzo che parte dalle sinistra dai piedi di Theo Hernandez, sale in cielo Tammy Abraham che di testa piazza il pallone all'angolino basso. Qualche minuto più tardi il Milan va vicino al gol del raddoppio con Tomori, sempre di testa, la palla però finisce alta sopra la traversa. La Roma da quel momento reagisce e schiaccia il Milan nella propria metà campo. Pisilli di testa colpisce la trasversa, Dybala tira un gran calcio di punizione ma Maignan para e spedisce il pallone in angolo. Al termine del primo tempo però i rossoneri ripartono in contropiede e trovano il gol del raddoppio, ancora una volta con il grande ex di giornata, Tammy Abraham: assist perfetto di Theo Hernandez, l'attaccante inglese si ritrova da solo davanti a Svilar e non sbaglia. All'inizio del secondo tempo entrano Pellegrini e Dovbyk e la Roma trova subito il gol del pareggio proprio con l'attaccante ucraino, bravissimo a spingere in porta un tiro deviato di Angelino. Subito cambi anche per Conceicao che butta dentro i due nuovi acquisti, Joao Felix e Gimenez. Il Milan quindi ritrova compattezza e torna ad attaccare. Al 71esimo la difesa della Roma commette un erroraccio, Gimenez recupera palla e serve Joao Felix, solo davanti al portiere il portoghese non sbaglia e segna con un pallonetto che scavalca il portiere. 5 minuti più tardi la Roma accorcia di nuovo le distanze con l'autogol di Reijnders ma il Var segnala fuorigioco e quindi il risultato rimane fisso sul 3 a 1. Il Milan vince con merito e ora aspetta in semifinale la vincente di Inter-Lazio.