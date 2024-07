Coppola, un video lo inchioda: baciava le comparse sul set di Megalopolis

Megalopolis, l’ultima fatica cinematografica di Francis Ford Coppola, ha fatto rumore fin dalla sua prima proiezione a Cannes di qualche mese fa. Il suo arrivo sulla Croisette era stato accompagnato da voci di scandalo su presunti atteggiamenti molesti dell’autore sul set del film. Poi, dopo aver visionato il film, i critici si sono spaccati in due: chi ha urlato al capolavoro assoluto, parlando di una opera che scava fino alle fondamenta della settima arte, e chi invece ha parlato di un flop totale da stroncare senza appello. Ma ora, a più di un mese e mezzo dall’arrivo nelle sale, Megalopolis e il suo regista tornano sotto i riflettori delle polemiche.

COPPOLA, I BACI RUBATI SUL SET

Variety ha diffuso due brevi clip in cui si vede il leggendario regista baciare alcune giovani comparse a seno nudo o minimamente vestite durante le riprese di una scena.

I video sono stati ottenuti da un membro della troupe. Le imbarazzanti sequenze sembrano corroborare le accuse del Guardian di comportamenti "inappropriati" di Coppola sul set: "Cercava di mettere le comparse nell'umore giusto", aveva scritto all'epoca il quotidiano britannico. "Ho lavorato con registi davvero importanti. Questo comportamento è insolito: il massimo che abbia mai visto fare è dire qualcosa come, 'energia, ragazzi'", ha detto una fonte.

"Non ho mai visto nessuno sul set, e questo comprende anche gli operatori, toccare chi sta dall'altra parte della macchina da presa", ha aggiunto. Le clip incriminate, in cui recita l'attrice Nathalie Emmanuel, furono girate il 14 febbraio 2023 al Tabernacle, una sala di concerti di Atlanta. La descrizione delle riprese, consultata da Variety, afferma che le attrici nei ruoli femminili avevano ricevuto il nulla osta a girare in topless o "seminude". Le riprese avevano coinvolto 150-200 persone, comparse e troupe comprese. Coppola, alla regia, era più volte entrato in scena baciando e abbracciando alcune delle ragazze, a volte inavvertitamente rovinando il lavoro appena svolto. La fonte ha aggiunto che dopo una serie di 'take', il regista aveva preso un microfono per annunciare: "Scusate se mi sono avvicinato per baciarvi. Sappiate che l'ho fatto esclusivamente per il mio piacere". I portavoce del regista hanno diffuso due comunicati di individui legati alla produzione: uno di questi, Darren Demetre, aveva ammesso che "nei due giorni in cui fu girata la scena di un film in un locale notturno che evocava lo Studio 54, Francis si era aggirato sul set abbracciando e baciando sulla guancia il cast e le comparse. Era il suo modo di ispirare e creare l'atmosfera di un club".