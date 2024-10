Corea del Nord, il leader Kim Jong-un minaccia l'utilizzo anche del nucleare contro i propri nemici

Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, ha dichiarato in un recente discorso alla National Defense University che il Paese utilizzerà "tutta la sua potenza militare senza esitazioni" qualora venga minacciato, e ha specificato che l’opzione nucleare non sarà esclusa in caso di attacco. Ha aggiunto che la Costituzione nordcoreana prevede un "ordine severo all’esercito" di agire se provocato, sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli. Questa dichiarazione è arrivata proprio quando la Corea del Nord ha ufficialmente consolidato la definizione di Seul come suo "nemico principale."





COREA DEL NORD VS COREA DEL SUD

Le affermazioni di Kim seguono di pochi giorni quelle del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, il quale ha avvertito che la Corea del Nord rischierebbe "la fine del proprio regime" se dovesse utilizzare armi nucleari, minacciando una risposta "decisa e schiacciante" dall'alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti. Kim ha reagito a queste dichiarazioni definendo Yoon un "uomo anormale" per aver fatto riferimento a possibili azioni militari contro la Corea del Nord. Ha inoltre assicurato che la Corea del Nord accelererà gli sforzi per diventare una "superpotenza militare e nucleare." Secondo Kim, mentre l’alleanza tra Seul e Washington è stata ufficialmente trasformata in una "alleanza nucleare," la Corea del Nord intensificherà la propria "postura nucleare di risposta," raggiungendo un livello senza precedenti. Questo incremento delle capacità nucleari rappresenta una chiara volontà di Pyongyang di non mostrare debolezze di fronte a quello che considera un accerchiamento strategico e militare da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati regionali.