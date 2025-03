Arrestato il sindaco di Istambul: era candidato alle prossime presidenziali contro Erdogan

Sindaco di Istambul dal 2019, Ekrem Imamoglu resterà in carcere per almeno 4 giorni,

L’ARRESTO DEL SINDACO

"Ci si aspetta un periodo di detenzione di 4 giorni” ha affermato il direttore della Cnn Turk. Secondo il direttore ci sarebbe un'ordinanza di arresto per 106 persone e tra queste 84 sono al momento in stato di arresto. Le accuse sono di "estorsione, corruzione, frode e turbativa d'asta da parte di un'organizzazione criminale" e "favoreggiamento" del Pkk, il partito curdo dei lavoratori, che ad Ankara è considerato una organizzazione terroristica. Imamoglu era il candidato in pectore del Partito Popolare Repubblicano per le prossime presidenziali del 2028, dalle quali ieri era stato squalificato perché l'Università di Istanbul aveva annullato il suo diploma di laurea, ottenuto nei primi anni '90, ritenendolo falso. In Turchia la laurea è indispensabile per ricoprire alcune cariche pubbliche. Negli ultimi mesi, il sindaco è stato messo sotto inchiesta per diversi capi d'accusa, tra cui "tentativo di influenzare la magistratura", mentre nel 2022 era stato condannato a oltre due anni di carcere per insulto a pubblico ufficiale, in una sentenza che gli vieta anche di partecipare alla vita politica, ma è tuttora oggetto di inchiesta da parte della corte d'appello che non l'ha ancora confermata.

L’OPPOSIZIONE A ERDOGAN

Imamoglu è’ uno dei più combattivi e popolari oppositori del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mentre i poliziotti erano in a casa sua, il sindaco ha condiviso sul suo profilo X un video in cui sostiene che la volontà del popolo non può essere messa a tacere tramite intimidazioni. “Centinaia di poliziotti si sono presentati alla mia porta e hanno fatto irruzione in casa mia. Ho fiducia nella mia nazione" ha scritto il sindaco. "Ci troviamo di fronte a una grande tirannia, ma voglio che sappiate che non mi arrenderò" ha continuato sul suo profilo social. Il maggior partito di opposizione in Turchia, il Chp, con il quale Imamoglu è stato eletto per due volte come sindaco di Istanbul, ha definito l'arresto come "un colpo di Stato contro la volontà nazionale".

ISTAMBUL CHIUSA

I principali partiti di opposizione hanno contestato l'arresto. E’ stata immediatamente ordinata la chiusura temporanea di alcune fermate della metropolitana, tra cui quella della centrale piazza Taksim, per impedire proteste da parte dei sostenitori del sindaco. Vietate fino al 23 marzo le manifestazioni politiche e letture pubbliche di comunicati stampa. Le contrattazioni alla Borsa di Istanbul sono state sospese dopo un calo del 6,9%. Crolla la lira turca.