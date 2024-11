Cortina, l'albero di Natale di plastica fa arrabbiare gli ambientalisti: "Ridicolo" Photo Credit: Corriere Veneto

Polemica per la scelta del Comune, che si difende: "Costretti dai cantieri, ma in piazza Roma l'abete è vero"

Pensi a Cortina D'Ampezzo e ti viene in mente il periodo natalizio. Per questo la polemica scoppiata da quelle parti non è passata inosservata, a maggior ragione considerando il fatto che riguarda un albero di Natale. L'albero di plastica a Cortina, l'attacco degli ambientalisti "È ridicolo che in un paese di montagna come Cortina dove si parla di green e tutela dell’ambiente e dove si è distrutto un bosco per costruirvi la pista da bob in vista delle Olimpiadi, si scelga un albero di Natale di plastica. È un controsenso ed è anche altamente inquinante a causa dell’elevato rilascio di CO2". A dirlo è Giancarlo Gazzola, alpinista e vice presidente dell’associazione Mountain Wilderness. Il cosiddetto albero di plastica è stato posizionato dal comune di Cortina nei pressi dello svincolo che porta (a destra) verso Dobbiaco o (a sinistra) verso il Falzarego. Dunque, va precisato che l'albero 'incriminato' non è quello collocato nel centro della località. Ma questo elemento non ha smorzato le polemiche. La difesa del Comune di Cortina La vicesindaca Roberta Alverà ha spiegato così la discussa scelta operata: "Semplicemente perché la base in cemento che sosteneva a livello stradale l’abete di 15-20 metri, che solitamente veniva messo in quella posizione, è stata rimossa per consentire i lavori in corso. Per questo motivo visto che sono in esecuzione lavori sostanziali all’hotel Bellevue e tutta l’area è un cantiere, abbiamo pensato che un albero di questo tipo, leggero e a noleggio, potesse rappresentare una soluzione di abbellimento, decorazione provvisoria perché già dall’anno prossimo tornerà un abete". Esattamente come nella centralissima piazza Roma, sotto il campanile dove è già presente l’esemplare di abete che presto accoglierà luminarie e decorazioni. Ecco invece il punto di vista della consigliera Roberta De Zanna di Cortina Bene Comune, secondo la quale si è trattato di una "scelta demagogica" e di "insensibilità". La Alverà si è difesa rilanciando: "Si vogliono creare casi sul nulla, quanti alberi di questo tipo si vedono nelle città del pianeta?".

Argomenti

albero di Natale Cortina D'Ampezzo Natale

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti