Cristiano Ronaldo raggiunge quota 1 miliardo di follower sui social

L'annuncio di Cristiano Ronaldo

I numeri di Cristiano Ronaldo

La carriera di Cristiano Ronaldo

. È la cifra monstre raggiunta dasui social. L'annuncio è arrivato poche ore fa proprio dal fuoriclasse che ha fatto la storia del calcio. E ora anche dei social media.Abbiamo fatto la storia. Questo è più di un semplice numero, è una testimonianza della nostra passione, grinta e amore condivisi per il gioco e non solo. Dalle strade di Madeira ai palchi più grandi del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi, e ora 1 miliardo di noi si sono uniti. Siete stati con me in ogni passo, tra tutti gli alti e i bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e, insieme, abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a ciò che possiamo realizzare. Grazie per aver creduto in me. Grazie per il vostro sostegno e per essere parte della mia vita. Il meglio deve ancora venire, e noi continueremo a spingere, vincere e fare la storia insieme, ha scritto il campione che milita nell'Al-Nassr Football Club.Il 21 agosto scorso Cristiano ha aperto un canale Youtube, che oggi raccoglie oltre 60 milioni di iscritti. La fetta più grossa riguarda Instagram, con 638 milioni di follower, mentre su Facebook gli utenti a seguire l'attaccante portoghese ex Juventus sono 170 milioni. Su X (ex Twitter) il dato dei seguaci supera i 113 milioni. Numeri ai quali vanno aggiunti quelli registrati sulle piattaforme social meno conosciute e utilizzate in Europa.Pochi giorni fa, Cristiano Ronaldo ha segnato il suoin carriera nella partita casalinga di Nations League del Portogallo contro la Scozia. L'asso portoghese ha siglato fino ad oggi 131 gol in nazionale, 450 con il Real Madrid, 145 con il Manchester United, 101 con la Juventus e 68 con il suo attuale club, l'Al Nassr, oltre a cinque con la sua prima maglia, quella dello Sporting Lisbona. Di recente ha ulteriormente alzato l'asticella dicendosi voglioso di "arrivare a mille gol".