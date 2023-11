Crosetto: "L'opposizione giudiziaria un pericolo per il governo", la replica dell'Anm: "Fuorviante"

E' di nuovo bufera tra il governo e la magistratura, dopo le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera. "L'unico grande pericolo - ha detto - è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l'opposizione giudiziaria". Il ministro ha poi aggiunto: "A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a 'fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni'. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee...".





La replica dell'Associazione Nazionale Magistrati

"E' fuorviante la rappresentazione di una magistratura che rema contro e che possa farsi opposizione politico-partitica". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, con riferimento alle parole pronunciate dal ministro Guido Crosetto, durante l'assemblea degli iscritti dell'Anm, in svolgimento in Cassazione.





Le parole di Crosetto sulla guerra in Medio Oriente

Dopo il passaggio sui magistrati, il ministro Crosetto interviene anche sulla guerra in Medio Oriente, sottolineando: "Il governo interpreta un sentimento diffuso quando dice che siamo per due popoli, due Stati. In modo chiaro e non ambiguo. Sappiamo bene che Hamas utilizza i civili come scudi umani per proteggere basi da cui si muovono armi e missili. Ma ad Israele diciamo che le Nazioni democratiche che si riconoscono nel diritto non possono agire con i metodi che da quel diritto sono fuori".