Il calciatore David Neres rapinato a Napoli dopo la partita contro il Parma

Tutto è avvenuto dopo la vittoria agguantata in extremis dal Napoli contro il Parma allo stadio Maradona, nella tarda serata di ieri. David Neres, fantasista del Napoli targato Antonio Conte, è approdato nella città partenopea solo pochi giorni fa. Il giocatore è stato rapinato mentre stava tornando, insieme alla moglie, nell'hotel dove attualmente alloggia. Due rapinatori in motocicletta hanno "assalito" il minivan sul quale viaggiava la coppia e, dopo aver sfondato il vetro, hanno puntato una pistola al volto di Neres, intimandogli di consegnare loro il suo orologio del valore di circa 100mila euro. Questi sono poi riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce, nonostante la presenza massiccia di forze dell'ordine nella zona.





LA DENUNCIA E IL POST

Neres ha denunciato immediatamente l'accaduto alla Polizia. Una volta rientrato in hotel, scosso dall'accaduto, ha preferito non fermarsi per fare foto e firmare autografi con i tifosi che erano lì ad aspettarlo (ovviamente ancora ignari dell'accaduto). Ci ha poi pensato la moglie Kira Winona in un post Instagram a raccontare l'accaduto e, addirittura, a scusarsi con i tifosi giunti sino a lì per incontrare il loro idolo: "David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori. Mentre cercava di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini in moto hanno distrutto la macchina e lo hanno rapinato minacciandolo con una pistola".