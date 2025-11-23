Diplomazia al lavoro, in corso a Ginevra i colloqui tra Ue, Usa e Ucraina sul piano di pace proposto da Trump

Diplomazia al lavoro, in corso a Ginevra i colloqui tra Ue, Usa e Ucraina sul piano di pace proposto da Trump Photo Credit: Ansa: Nathan Howard / Pool

Alessandra Giannoli

23 novembre 2025, ore 15:00

La giornata sarà densa di incontri. Zelensky auspica un dialogo costruttivo

Riflettori su Ginevra per i colloqui tra Ue, Usa e Ucraina sulla proposta statunitense per la pace, non definitiva secondo quanto dichiarato da Donald Trump che ha lasciato margini per una trattativa. Il Dipartimento di Stato americano  ha precisato che il piano redatto da Washington è stato realizzato con contributi sia di Mosca sia di Kiev. Tra i primi ad arrivare nella città svizzera il segretario di Stato Marco Rubio, accompagnato dall’inviato speciale statunitense Steve Witkoff. La giornata sarà densa di colloqui in formati diversi. La partita diplomatica si annuncia molto lunga e complessa. Presenti molti funzionari dell’Unione Europea e i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Regno Unito e Germania. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, intanto, ha annunciato che domani avrà un colloquio telefonico con Vladimir Putin per discutere gli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina. 


Zelensky auspica un dialogo costruttivo

"È positivo che la diplomazia abbia ricevuto nuovo slancio e che il dialogo possa essere costruttivo. I team ucraini e americani, così come quelli dei nostri partner europei, sono in stretto contatto e spero vivamente che si giunga a un risultato". Così Zelensky ha commentato gli incontri che si sono svolti questa mattina a Ginevra a tra la delegazione ucraina, guidata dal capo dello staff Andriy Yermak, e i rappresentanti di Germania Francia e Regno Unito. Il prossimo incontro si tiene  con la delegazione americana.


La posizione di Bruxelles sul piano di  pace Usa

"Il ruolo centrale dell'Unione Europea deve essere pienamente riconosciuto in qualsiasi piano di pace sull'Ucraina. La credibilità e la durata di un piano di pace dipendono dalla capacità di porre fine ai massacri e alla guerra, senza però seminare i presupposti per un futuro conflitto. L'Ucraina deve avere la libertà e il diritto sovrano di scegliere il proprio destino. E ha scelto un destino europeo". Lo ha affermato in un comunicato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Oltre agli elementi necessari per una pace giusta e duratura e alla sovranità dell'Ucraina: qualsiasi accordo deve includere il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia” ha aggiunto Ursula von der Lyen.


Ginevra
piano Usa
Stati Uniti
Ucraina
Ue
von der Lyen

