Disagio giovanile, i ragazzi a fianco delle divise con il progetto “On the Road”

I casi di cronaca continuano a raccontarci storie di ragazzi e ragazze protagonisti di eventi tragici, dagli omicidi tra adolescenti a brutti episodi di criminalità. E spesso sono le strade delle periferie a diventare teatro di queste vicende, una condizione di cui si è consapevoli da tempo. Proprio per questo, in un periodo in cui sembrano aumentare violenza, disagio e smarrimento tra i più giovani, vale la pena puntare i riflettori su un progetto che ribalta queste condizioni: “On the Road”, un programma educativo volto ad affiancare ragazzi over 16 a membri delle forze dell’Ordine in servizio, con lo scopo di far prendere loro coscienza dei rischi di alcuni comportamenti e per avvicinarli al mondo delle divise.





Il progetto

Ripartire dalle strade per educare i ragazzi e le ragazze con il progetto “On the Road”. Non un semplice corso, ma una vera e propria immersione nel mondo e nella routine delle Forze dell’Ordine: un esercizio di concretezza che sta convincendo sempre più realtà (comuni, provincie, regioni) ad aderire al progetto. Sono sempre di più le candidature spontanee, infatti, che arrivano al form disponibile sul sito www.ragazziontheroad.it.

Questo programma educativo è nato 18 anni fa a Nembro (in provincia di Bergamo) e oggi è attivo in cinque regioni italiane. Oltre alla Lombardia, si sono aggiunte nel tempo Puglia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Molte candidature arrivano anche dall’estero, non solo da studenti delle scuole superiori e universitari, ma anche da genitori, insegnanti e istituzioni varie. In 18 anni, On the Road ha formato più di 1.400 giovani in 140 Comuni italiani.