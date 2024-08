Disordini in carcere a Torino, scontri con la polizia penitenziaria, sei agenti feriti

Non è un periodo tranquillo nelle carceri italiane. Tra sovraffollamento, disordini, suicidi tra i detenuti. La politica sta cercando di correre ai ripari con un decreto, ma i problemi sono tanti. Nelle ultime ore ci sono stati scontri nel carcere di Torino . Tutto è partito da una zuffa tra detenuti; sono intervenuti gli agenti della penitenziaria, alcuni reclusi si sono per ò rifiutati di rientrare nelle loro celle e nel marasma hanno dato fuoco a un materasso. E’ scoppiato il caos , altri detenuti hanno distrutto o danneggiato i neon dell’illuminazione, alcune suppellettili e le telecamere della videosorveglianza. E’ seguito uno scontro con gli agenti. Per fronteggiare questo accenno di rivolta sono stati chiamati i rinforzi. Alla fine sei poliziotti sono rimasti feriti, in modo lieve , altri due sono stati intossicati dal fumo. Visitati al CTO di Torino sono stati giudicati guaribili al massimo in due settimane. Non si ha notizia di eventuali feriti tra i detenuti . Ora la situazione è tornata alla normalità.

POSSIBILI CONTROMISURE

Da un lato ci sono le posizioni di agenti esasperati dalle condizioni di lavoro. Dall’altro però vanno sottolineate le tante problematiche a carico dei detenuti, alle prese soprattutto con il sovraffollamento. Per questo si stanno studiando misure alternative al carcere, tra cui i domiciliari o l'affidamento in prova, per quei detenuti condannati per reati non ostativi, i quali devono scontare pene residue entro un anno. È questa una delle ipotesi - a quanto si apprende da fonti vicine al dossier carceri - prese in considerazione dal ministero della Giustizia. La proposta, emersa già lo scorso 7 agosto in occasione dell'incontro del ministro con il Garante dei detenuti e gli stessi garanti regionali, punterebbe al contrasto del fenomeno del sovraffollamento carcerario, con un abbassamento di migliaia posti nelle carceri italiane.