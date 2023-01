Disservizi tv, Dazn porta in Italia centrale operativa. I consumatori, risultati deludenti

Rimborso automatico a tutti gli utenti colpiti dal disservizio e la creazione in Italia di una centrale organizzativa del network. Dopo le scuse ai tifosi, ecco le risposte di Dazn ai malfunzionamenti dello scorso 4 gennaio in due delle dieci partite del weekend di Serie A (tra cui Inter-Napoli) e che i vertici dell'ott hanno dato ieri in un incontro al MIMIT (Ministero per le imprese e del Made in Italy) richiesto dallo stesso ministro Adolfo Urso. Un tavolo di circa un'ora al quale hanno partecipato anche il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, rispettivamente il presidente e l'ad della Serie A, Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, e il presidente di Agcom, Giacomo Lasorella.

GLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI DA DAZN

Dazn, oltre a spiegare con un'analisi tecnica le ragioni del disservizio, ha annunciato una modifica dell'attuale assetto organizzativo del gruppo con la creazione di un Network Operation Center (NOC) in Italia. Ovvero una nuova unità, dedicata specificamente all'infrastruttura tecnologica e alla rete italiana, "che permetterà di creare ulteriori competenze a livello di mercato e di trasferire al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell'instradamento del traffico dei clienti". Finora il controllo era centralizzato, nel Regno Unito, ora il nuovo centro italiano lo integrerà. La Serie A, attraverso il suo numero uno, Lorenzo Casini, ha definito l'incontro "utile e fruttuoso", ribandendo come la Lega "sia parte lesa di questa vicenda" e sottolineando come da Dazn "siano arrivate importanti rassicurazioni".