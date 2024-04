"Dolce vita" per Fedez: i paparazzi di Chi lo "pizzicano" a Roma prima del viaggio a Miami

Prima di partire per Miami, Fedez fa tappa a Roma. I paparazzi del settimanale Chi lo fotografano con la sua storica assistente Eleonora Sesana (tra loro, lo ribadiamo, non c'è assolutamente nulla). Ma Fedez è Fedez: il più ricercato dai cronisti di rosa negli ultimi mesi, il rapper che fa visualizzazioni milionarie, un prodigio puro quando si parla di social.Così, i primi scatti - che arrivano dall'anticipazione del settimanale Chi - diventano subito virali.

UNA SERATA ALL'INSEGNA DELLA DOLCE VITA?

Sempre secondo il settimanale Chi, Fedez ed Eleonora sono stati a Roma per alcuni appuntamenti di lavoro. Poi il rapper pare che abbia trascorso una serata in un locale molto famoso della Capitale, ma sui social non c'è traccia di foto o selfie di quella serata.

IL VIAGGIO A MIAMI CON I FIGLI

Fedez si è imbarcato su un volo per Miami ed ha lasciato l'Italia. Con lui Leone, Vittoria e i suoi genitori. Tutto documentato sui social con Ig Stories e post. Un viaggio, uno dei tanti da single: il rapper è stato di recente a Londra e Parigi. Chiara Ferragni, invece, di recente è stata a Dubai.

FEDEZ CAMBIA CASA E LASCIA IL QUARTUERE CITY LIFE

Vita da single nella nuova casa milanese in piazza Castello (sempre a Milano) in un appartamento con ogni tipo di confort. I followers hanno avuto modo di conoscerlo grazie ad alcune Ig stories: alcuni giorni fa, il rapper ha scattato una foto allo specchio (in boxer) ed ha ricevuto migliaia di like. Uno dopo l'altro. Un modo diverso, inusuale, virale, per descrivere la nuova dimora.

IL TAPIRO D'ORO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Fedez riceve il Tapiro d'oro di Striscia la notizia, consegnato dal leggendario Valerio Staffelli. Da settimane, i cronisti delle trasmissioni tv e dei giornali di gossip, sono sulle tracce del rapper: tutti alla ricerca dello scoop, di qualche dichiarazione da portare in redazione. Ma Fedez parlerà il 9 aprile a Belve, il programma di Francesca Fagnani.