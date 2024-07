È morta Shannen Doherty, la celebre attrice di Beverly Hills 90210

BEVERLY HILLS 90210

Shannen Doherty, celebre attrice nota per i suoi ruoli in "Beverly Hills 90210" e "Streghe", è scomparsa all'età di 53 anni. Dal 2015 combatteva contro un cancro al seno. La triste notizia è stata diffusa dalla rivista People, che ha riportato una dichiarazione esclusiva di Leslie Sloane, storica collaboratrice dell'attrice: "Con grande dolore confermo che l'attrice Shannen Doherty ci ha lasciato. Sabato 13 luglio ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro," ha detto Sloane alla rivista, sottolineando che Doherty è morta "circondata dall'affetto dei suoi cari e del suo amato cane, Bowie. La famiglia chiede riservatezza in questo momento per poter piangere in pace," ha aggiunto. Shannen Doherty è diventata un'icona della televisione grazie al suo ruolo di Brenda Walsh in "Beverly Hills 90210", serie andata in onda per la prima volta nell'ottobre del 1990. Il suo personaggio è rimasto nel cuore degli spettatori fino alla sua uscita di scena dopo la quarta stagione, nel 1994. Dopo aver lasciato la serie, Doherty ha continuato a brillare sul piccolo schermo interpretando Prue Halliwell in "Streghe", dove ha dimostrato il suo talento anche dietro la macchina da presa, dirigendo diversi episodi dello show.