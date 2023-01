Domani a Riad la finale di Supercoppa Italiana, si sfidano Milan e Inter per dare una svolta alla loro stagione

A Riad sono sbarcate due squadre non al top della condizione e con un morale bassino. La finale di Supercoppa Italiana, oltre ad assegnare un trofeo – onestamente minore- può dare la scossa all’una e affossare l’altra: chi vince magari trova lo spunto per rilanciarsi, chi perde rischia di mettersi sulle spalle una zavorra non da poco. Nel 2023 il Milan ha vinto soltanto con la Salernitana, l’Inter si era illusa battendo il Napoli, ma poi ha disperso l’abbrivio. Si giocherà alle 20.00 italiane, le 22.00 in Arabia Saudita, l’arbitro sarà il napoletano Fabio Maresca.

PIOLI: “NON ABBIANO LA PANCIA PIENA”

Nel dopopartita di Lecce, l’allenatore del Milan non ha nascosto la sua delusione per la prestazione dei suoi. Ma oggi, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, Stefano Pioli nega che la sua squadra abbia la pancia piena dopo aver vinto l’ultimo scudetto: “Non è vero che il Milan ha la pancia piena. Il calcio è un ambiente pieno di luoghi comuni. Come fa ad avere la pancia piena una squadra così giovane, nella quale la maggior parte dei componenti hanno vinto un solo trofeo? Credo che tutto quello che ci gira intorno è sempre esagerato, sia in positivo che in negativo. Conta solo una cosa la qualità del gioco. Se abbassiamo la qualità diventa più difficile vincere le partite, tutto qua.” Stefano Pioli capisce comunque il momento e ammette l’importanza del derby di domani: “Vincere è importantissimo. Abbiamo iniziato l'anno scorso, ora dobbiamo dare continuità a questo percorso. Significherebbe aumentare il nostro livello e la nostra mentalità vincente. L'ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé; il derby fa storia a sé e il trofeo in palio aumenta il valore di questa partita. Ci dobbiamo comportare bene, è una sfida importante. Giochiamo contro i nostri rivali, battuti nel campionato scorso e negli ultimi due derby. Sono state partite in cui abbiamo dovuto sopportare delle difficoltà e dovremo farlo anche domani. Il campionato domani non conta. Domani giocheremo con entusiasmo ed energia. Siamo qui con merito e ce la vogliamo giocare”. Il tecnico del Milan cerca comunque di allentare un po’ di pressione: “Partita spartiacque? Non so se sia un'esagerazione giornalistica. So che è una partita importante, so che è un obiettivo importante. Siamo sicuri che il Milan non è quello del primo tempo di Lecce. Mi aspetto una partita di livello".