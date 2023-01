Domani al via l’Open d’Australia di tennis, è sfida Nadal-Djokovic, in gara anche tanti italiani

Lunedì 16 gennaio inizia uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo: l’Open d’ Australia. Gli occhi sono puntati sul duo Nadal -Djokovic che sono i più accreditati alla vittoria finale. Per l’Italia speranza con Quattro italiani saranno protagonisti sui campi australiani e Jannik Sinner esoridrà lunedì. Il torneo però inizia con diverse defezioni importanti. Dopo i forfait del numero uno Alcaraz e dell'ex leader WTA Naomi Osaka e di Venus Williams, si sono aggiunte alla lista l'australiana Ajla Tomljanovic e la spagnola Paula Badosa. Al debutto Djokovic affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena e nei quarti ad attenderlo potrebbe esserci Nick Kyrgios per una possibile rivincita dopo la finale di Wimbledon.





Domani tocca a Sinner

Parte forte anche la pattuglia italiana in campo all'Open d'Australia 2023. Si comincia già domani con Jannik Sinner che alla John Cain Arena, all'una della notte ora italiana, affronterà il britannico Kyle Edmund, semifinalista nel 2018 a Melbourne. Per l'altoatesino però al terzo turno potrebbe profilarsi il derby con Lorenzo Musetti. Il carrarino scenderà in campo non prima delle 6 del mattino sul campo 14 contro il sudafricano Lloyd Harris, numero 212, in tabellone grazie al ranking protetto. Ci sarà anche il debutto di Lorenzo Sonego, che contro il portoghese Nuno Borges, numero 112 del mondo, insegue la prima vittoria del 2023. Nel singolare femminile Elisabetta Cocciaretto, farà il suo esordio non prima delle sei ora italiana, sul campo 13, contro Elena Rybakina.





Gli italiani in campo martedì

Martedì 17 gennaio sarà la volta di Matteo Berrettini, n.14 ATP, debutterà all'Open d'Australia 2023 contro il britannico Andy Murray, n.49 del ranking. Chi vince affronterà al secondo turno il vincente tra Fabio Fognini, n.57 ATP, e l'australiano Thanasi Kokkinakis, n.110 del ranking. Chiude la pattuglia azzurra Mattia Bellucci, n.153 del ranking, che, proveniente dalle qualificazioni, giocherà contro il francese Benjamin Bonzi, n.50 ATP. Sempre martedì in campo cinque azzurre: per Martina Trevisan esordio contro la qualificata slovacca Schmiedlova, mentre Lucia Bronzetti affronterà la tedesca Siegemund. Avversarie difficili per Camila Giorgi, opposta alla russa Pavlyuchenkova, e Jasmine Paolini, che deve vedersela con l'altra russa Samsonova. La qualificata Lucrezia Stefanini affronta la tedesca Maria.