Don Matteo 14, Luca Bernabei (AD Lux Vide) e Raoul Bova raccontano la nuova stagione a RTL 102.5

Luca Bernabei e Raoul Bova, ospiti di RTL 102.5, hanno raccontato in diretta in radiovisione la nuova stagione di ‘Don Matteo’. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, la nuova stagione partirà stasera, 17 ottobre, su Rai 1.

LUCA BERNABEI (AD LUX VIDE) A NON STOP NEWS: “DON MATTEO HA SCRITTO LA STORIA DI QUESTO PAESE COME POCHE ALTRE SERIE HANNO FATTO”

L’amministratore delegato della Lux Vide, Luca Bernabei, è stato ospite questa mattina durante “Non Stop News” in occasione del Don Matteo Day e ha parlato della prima puntata della nuova stagione di Don Matteo, ma non solo. “Penso che in questo momento molto complicato della nostra vita, Don Matteo sia come un balsamo. Le storie sono belle, ma raccontano anche tanta ironia italiana. Non ti dice che i mostri non esistono, ma che i mostri si possono combattere e vincere. Con le sue 14 stagioni, Don Matteo si è sempre rinnovato, altrimenti non sarebbe ancora qui”, racconta Luca Bernabei a RTL 102.5.

“Stasera è un evento speciale perché vedremo il nuovo capitano; c'è un cambiamento al vertice. La Giannetta esce di scena ed entra un nuovo affascinante capitano. Questo capitano proviene dai servizi segreti e ha il sospetto nell'anima. Entra nella splendida Spoleto. Sarà divertente vedere la sua relazione con Cecchini, sarà molto interessante vedere cosa succederà. Inoltre, conoscerete anche la sorella di Don Matteo. Ci sono alcune serie che sono nel cuore della gente e bisogna rispettare il patto, offrendo loro ciò che si aspettano, ma sempre con qualcosa di nuovo. Penso che sia fondamentale. Don Matteo ha scritto la storia di questo Paese come poche altre serie hanno fatto”, conclude Bernabei.

RAOUL BOVA A RTL 102.5: “HO APPROCCIATO QUESTA SERIE CON GRANDE RISPETTO, ABBRACCIA QUATTRO GENERAZIONI DI PERSONE”

Ospite di Password in compagnia di Nicolatta Deponti, Cecilia Songini e Fulvio Giuliani, Raoul Bova ha raccontato la nuova stagione di 'Don Matteo': “Don Massimo è in grande forma: va sempre in moto, risolve diversi problemi ed è molto simpatico. Con il maresciallo Cecchini si divertono molto, ridono, scherzano e giocano a scacchi. Ci saranno molti intrighi e tante risate. Io mi sono approcciato a questa serie con grande rispetto; è un affetto che è cresciuto nel corso degli anni, coinvolgendo quattro generazioni di persone. Incontro spesso persone che mi chiedono l’autografo come Don Massimo, nonne che guardano Don Matteo sul divano con le nipoti. Abbiamo dato a Don Massimo una connessione empatica con il pubblico: non è solo uno che proclama il Vangelo, ma una persona che vive tra la gente, sbaglia e ha un percorso di crescita. In questo, il personaggio mi somiglia molto”.